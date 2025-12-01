藤井 風のNHK特番、全編英語化で世界放送決定 『tiny desk concerts JAPAN』も再放送
藤井 風を特集したNHKの特番『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜Now, in the World〜』が、12月7日にNHKの国際放送『NHK WORLD-JAPAN』で世界に向けて放送されることが決定した。
【番組カット多数】いろんな表情の藤井 風！『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜』より
同番組は、昨年10月にNHK総合で放送され大きな反響を呼んだ特集の英語版。ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国・チェジュ島、タイ・バンコクといった世界各地での活動に密着し、3年超の制作期間を経て完成した英語詞アルバム『Prema』を軸に、藤井が“世界と向き合う姿”を描く。全編英語によるインタビューとナレーションで構成され、藤井の飛躍の背景にある葛藤や覚悟、そして音楽を通じた“魂の成長”がていねいに映し出される。
さらに、藤井が昨年に出演した『tiny desk concerts JAPAN』も、12月13日に同チャンネルで再放送されることが決定。同シリーズ第1弾として話題を集め、米NPRの本家『tiny desk concerts』上でも2400万回以上の再生回数を記録。『Prema』と『tiny desk』、2つの映像を通じて、世界に挑む藤井と、観客に最も近い距離で音楽を届ける藤井という、異なる側面を立体的に味わうことができる構成となっている。
■放送予定
『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜Now, in the World〜』
放送日：12月7日（日）
放送時間：10:10〜10:54／16:10〜16:54／22:10〜22:54／8日（月）4:10〜4:54
配信：NHK WORLD-JAPAN公式サイトおよびアプリ
『tiny desk concerts JAPAN 藤井 風』再放送
放送日：12月13日（土）
放送時間：14:10〜14:39／20:10〜20:39
配信：NHK WORLD-JAPAN公式サイトおよびアプリ
