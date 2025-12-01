今年話題になった言葉に贈られる自由国民社 現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が1日に都内で行われ、年間大賞に高市早苗首相（64）の自民党総裁選の勝利演説から「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。選考委員特別賞には、6月になくなった長嶋茂雄名誉監督を表す「ミスタープロ野球」が選出された。

閉会後、本紙記者の取材に応じた選考委員のやくみつる氏は、長嶋さんを「今年亡くなられて、殿堂入りもされている方」と称し、特別賞は「早い段階で決まった」と説明。

生前、親交があり誕生日パーティーに招待を受けたこともあったという。「名前は覚えていただけませんでしたけど」と回顧し、「漫画家の先生として認識してもらっていただけただけでも凄い。それだけで十分ですよね」とほほ笑んだ。サインなどの長嶋さんに関する品々は今でも家宝として「永久保存している」という。

数々の名言を残してきた長嶋さんの発言で、やく氏が一番印象に残っているのは、定岡正二さん（当時巨人）にかけた「洋服着るのは初めてか？」という言葉。「当時みんな洋服着てましたから。その言葉が一番笑いましたね」と思い出し笑い。「あげたらきりがない。流行語の源になってこられた」と長嶋さんの影響力の大きさを語った。