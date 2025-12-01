広島・菊池涼介内野手（35）が1日、広島市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、今季年俸から8000万円減の1億7000万円プラス出来高払い（金額は推定）でサインした。

交渉を終えた菊池の気持ちは新ただった。球団からは「まだまだできると思うし、レギュラーとして頼むなという声をかけていただいた。不甲斐ない成績が続いているので、練習のみです。結果出しますという話をしました」と表情を引き締めた。

14年目の今季は113試合に出場して打率・251、4本塁打、28打点。開幕から打撃面で苦しんだが、7月以降は確実に立て直し、打率2割台後半を記録するなど、攻守両面でチームを支えてきた。若返りを図るチーム事情ではあるが、手をこまねいてみているつもりは毛頭ない。

「順位も決まってきたら若手に…という、いろいろ新しい経験をしてきましたけど、でも“やっぱり負けないぞ”という気持ちでグラウンドに来ていますし、来年もやってやるぞと思っている。成績を見ればパッとしない成績ですし、もっともっとできると思って、やってやるぞと思っています」

年俸は大幅ダウンとはなったが、プレーはもとよりチームのリーダー的存在として、球団の期待は大きい。期待に応えるべく、オフは自らを追い込んでいく覚悟だ。

菊池は年齢に関係なく意見を言い合える、風通しのいいチームを目指す。「Bクラスが続いて、選手会長も代わりましたし、湯布院のリハビリキャンプでもすごくいい会話ができましたし。だいぶ風通しが良くなったと思ったので、来年変わるんじゃないかなと僕は思っています」と言う。3連覇時が象徴的だった若手とベテランの融合。菊池は組織づくりにも一役買う構えだ。

2011年ドラフト2位で広島に入団し、卓越した守備力と勝負強い打撃で16年からのリーグ3連覇に大きく貢献。13年から10年連続10度のゴールデングラブ賞を受賞するなど、輝かしい実績を残してきた。14年間で積み上げてきた安打は1789。チームとしての目標を目指しつつ、個人としても通算2000安打に向け、着実に安打を積み重ねる。