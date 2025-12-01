銀座コージーコーナーのおせちスイーツ2026版♡干支ケーキも勢ぞろい

新しい年の訪れにぴったりな「スイーツ初め®」が、今年も銀座コージーコーナーから登場します。2026年の干支・午（うま）をモチーフにしたプチケーキが詰まった「スイーツおせち」や、運試しが楽しめる「おみくじ付き初夢ケーキ」など、華やかな限定スイーツが勢ぞろい。家族団らんのテーブルを明るく彩り、お年賀にも喜ばれるラインアップです。予約は店頭受付のみ。甘い笑顔で新年を迎える準備を始めませんか♡

お正月を彩る「スイーツおせち」2種

毎年人気の「スイーツおせち」は、2026年も9個入（2,900円・税込3,132円）と12個入（3,900円・税込4,212円）の2種類がラインアップ。

干支“午（うま）”や初日の出、鏡餅など、お正月らしいモチーフがプチケーキで表現され、お重風のボックスにぎゅっと詰め込まれています。

9個入には、バニラホイップ×抹茶スポンジの「おどる獅子舞ケーキ」や、キャラメルクリームの「干支タルト（午）」、苺風味の「新春ロール」など、華やかな9種をセット。

12個入には、9個入の内容に加えて「福ねこベリータルト」や「プチモンブランタルト」などの限定スイーツも加わり、より豪華な構成に。

家族でシェアしても、お年賀として手みやげにしても喜ばれそうですね♪

干支&初夢スイーツで新年の運気もアップ♡

単品スイーツも見逃せません。干支モチーフの「干支のケーキ（午）」は750円（税込810円）。

チョコクリームとスポンジのやさしい甘さに、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームで“草原を駆ける午”を表現した、縁起の良さ満点の一品です。

さらに「おみくじ付き初夢ケーキ」（750円・税込810円）は、招き猫や富士山など縁起物をのせた賑やかなデザイン。

苺クリーム入りのココアスポンジに、レモンクリームで富士山を描いた可愛いケーキで、おみくじピックで運試しも楽しめます。

ほかにも、干支“午”をイメージした「夢みるレインボーユニコーン」（480円・税込518円）、北海道産クリームチーズ使用の「新春チーズスフレ」（640円・税込691円）など、年末年始にぴったりの華やかなスイーツがそろいます。

販売期間はいずれも12月末～2026年1月4日までなので、気になる方はお早めに。

甘い“スイーツ初め®”で新年をもっと楽しく♪

年の始まりに、テーブルを華やかに彩ってくれる銀座コージーコーナーの新春スイーツ。

今年だけの干支モチーフや初夢気分が楽しめるケーキは、家族団らんや集まりのシーンに笑顔をプラスしてくれます。

おせちのあとは、甘いご褒美で“スイーツ初め®”を楽しんでみませんか♪数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

新しい一年が、スイーツのように甘く素敵な時間で満たされますように♡