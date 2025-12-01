アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキさんが1日、自身のインスタグラムを更新。中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」での公演中止を経て、無事に帰国したことを報告しました。



【写真を見る】【 大槻マキ 】 中国公演で歌唱中に突然中断 上海から無事帰国を報告 「見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした」





大槻さんは「上海より帰国致しました。公演中止の件より皆さんから沢山のご心配、励ましの言葉を頂きました」と投稿。ファンへの感謝の気持ちを綴りました。

大槻マキさんに関しては、２８日には歌唱中にパフォーマンスが中断。２９日の出演も中止となっていました。

大槻さんは「当日のパフォーマンスを楽しみにして見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした。本当にありがとうございました！」と述べ、ファンへの思いを伝えました。



更に「私にできることは、これからも音楽を通して、自分の声を必要としてくださる方へ丁寧に届けていくことだと思っています。そして、これから先も、歌を通じて新しい出会いやつながりが広がっていくことを願っています。引き続き応援していただけたら嬉しいです。」と、綴っています。







事務所からも同日、インスタグラムのストーリーズや、公式サイトを通じて声明が出され、「公演中止になった事以外は特に問題もなく、現地のスタッフの方々にも優しくご対応頂いておりました」と説明。



大槻さんは「ステージ直後から、多くの方々より温かい言葉をいただき、お陰様で無事に帰国しております」と伝えています。

更に、大槻さんについて「今後の活動につきましても、これまでと変わらず前向きに励んでいきたいと申しておりますので、皆様におかれましては、温かく応援していただけましたら幸いです。」と、記しています。



なお、事務所は本件に関して多数の問い合わせや取材申し込みを受けているものの、「ホームページ等でお伝えしております内容がすべて」として、これ以上の対応は控える姿勢を示しています。







１１月２９日に更新された、大槻マキさんの公式サイトでは、「28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました。また、29日の出演につきましても、同様の事情により中止となっております。出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、急なご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。」と、記されています。







