子連れで行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキング！ 2位「小坂田公園」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
家族でのお出かけ先を選ぶとき、子どもが思いきり楽しめて、大人もほっと一息つける場所を見つけるのは意外と難しいもの。そこで今、地元の魅力や遊び場がぎゅっと詰まった“道の駅”が、家族連れにとって頼れるスポットとして注目を集めています。次の休みに行きたくなる人気の道の駅はどこなのでしょうか。
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：小坂田公園／33票2位は、長野県の中信地方、塩尻市に位置する道の駅「小坂田公園」でした。塩尻はぶどうやワインの産地として知られ、中央アルプスや八ヶ岳を望む雄大な自然に恵まれたエリアです。小坂田公園は、大型遊具やゴーカート場、水遊びができる小川や噴水広場などを備えた広大なレジャー施設となっており、季節を問わず子どもたちが思い切り体を動かして遊べる点が大きな魅力。敷地内にはレストランや地元特産品の販売所もあり、家族で一日中楽しめます。
回答者からは「公園が併設されているので思いっきり遊べそう」（40代女性／群馬県）、「施設内に公園やゴーカートなどさまざまな遊ぶ場所や博物館もあり、食事もテイクアウトできるところがあるので天気のいい日は1日楽しめそう。また、雨の日も室内アスレチックで楽しめそう」（30代女性／山口県）、「公園が広くて遊具も多いから、寄り道というより普通に遊びに行ける感覚がある。移動の合間でも体力発散できて、子ども連れだとかなり助かる」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：オアシスおぶせ／36票1位に輝いたのは、北信濃の歴史ある小布施町にある「オアシスおぶせ」でした。小布施町は栗菓子や葛飾北斎の美術館などで有名で、情緒あふれる美しい街並みが魅力です。この道の駅は上信越自動車道の小布施パーキングエリアに隣接しており、高速道路からも一般道からも利用可能という利便性の高さが特徴。地元産の新鮮な農産物や栗を使った特産品が豊富に揃い、芝生広場や遊具、ドッグランも完備。大人も子どももリラックスして過ごせる憩いのオアシスとして支持を集めました。
回答者からは「散歩やじゃぶしゃぶ池で遊べそうなため」（30代男性／群馬県）、「小布施総合公園に隣接していて、こちらで子どもが遊具で遊べるので楽しそうだと思いました」（40代女性／東京都）、「栗や地元食材を使ったグルメが豊富で、子どもと一緒に食事を楽しめます。広場や休憩スペースもあり、観光と合わせて立ち寄りやすいです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)