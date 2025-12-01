「ほんとにまだ赤ちゃんですか？」黄皓、“大人っぽいお顔”の娘の顔出しショット公開「こんな美人ちゃん」
実業家の黄皓さんは11月30日、自身のInstagramを更新。娘のまぶしそうな顔を公開しました。
【動画】黄皓の美人過ぎる娘
コメントでは「かわいい、、少しずつ大きくなってるの成長ですなぁ…」「ほんとに大きくなるの早いなぁ〜」「天使 お顔が好みすぎていつも癒されてます」「こんな美人ちゃん」「本当にかわいいし、赤ちゃん離れした大人っぽいお顔…！」「可愛すぎて何度も見てしまう」「平和そのもの」「ほんとにまだ赤ちゃんですか？もう美人さん これはパパ将来大変ですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「可愛すぎて何度も見てしまう」黄皓さんは「まぶちぃ 毎日の子供の成長が幸せ」とつづり、1本の動画を投稿。娘がカメラに視線を向けていますが、陽光が当たってまぶしそうです。目を細めながら笑顔を見せており、とてもかわいらしいです。すでに顔立ちが整っていて、美人であることが分かります。
娘へのキスショットも！10月12日には「『愛してる』の言葉じゃ足りないくらいに君が好き。『愛してる』の言葉を100万回君に送ろう。毎日笑顔にしてくれてありがとう」とつづり、娘にキスをしている写真を投稿していた黄皓さん。こちらもとてもかわいいので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
