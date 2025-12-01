¡Ö¤¨¡¢²¶¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ËÜ·ÃÂç¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤Î»Õ¾¢¤ËÁª¤ó¤À°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢ÆîÊý¤ÎÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤«¤éµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2020Ç¯¤ËÌÀÀ±Âç¤«¤é°éÀ®9°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï2·³¤Ç¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¡¢4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£1·³¤Ç¤Ï25»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä1Ê¬4ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î15Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇµÕÊý¸þ¤Ø¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¶¯ÂÇ¤¬Çä¤ê¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢¼«¼ç¥È¥ìÀè¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï4ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿µÓÎÏ¤ä¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹ÈÏ°Ï¤Ê¼éÈ÷¤¬Çä¤ê¤Î¼þÅì¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ïº£µ¨ÅðÎÝ0¤Ç2·³¤Ç¤â4Ç¯´Ö¤Ç°ì¤Ä¤·¤«·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Î¤â¤È¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¼þÅì¤Î¤â¤È¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÅ·°æ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²Æ¾ì¤Ë¼þÅì¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤¨¡¢²¶¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½©¤«¤é¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¡£Íèµ¨¤Î»ÙÇÛ²¼2Ç¯ÌÜ¤ÏÉý¤ò¹¤²¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë