2児の母・浅尾美和、次男の9歳誕生日での豪華料理を披露「とっても美味しそう。尊敬です」「お料理が上手なお母さん」
元プロビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。次男が9歳の誕生日を迎えたことを報告し、リクエストという“誕生日ごはん”を披露した。
【写真】「とっても美味しそう。尊敬です」次男の9歳誕生日での豪華料理を披露した浅尾美和 ※2〜4枚目
浅尾は「祝!!次男9歳 誕生日ごはんのリクエストはたこ飯、サンドイッチ、からあげ、いちご！ケーキはチーズケーキ♪苺 売っててよかった♪」とメニューを紹介し、豪華料理の写真を披露。次男の近影を生後間もない頃の写真も添え、成長をしみじみと振り返った。また、プレゼントにはホッピングを贈ったと明かしている。
この投稿にファンからは「手作り料理素敵。とっても美味しそう。尊敬です」「お料理が上手なお母さんで、良いね〜!!」「サンドイッチ手作りに見えなかった」「どれも美味しそう」などのコメントが寄せられている。
浅尾は、2013年に一般男性と結婚。翌14年12月に長男（10）、16年11月に次男を出産している。
【写真】「とっても美味しそう。尊敬です」次男の9歳誕生日での豪華料理を披露した浅尾美和 ※2〜4枚目
浅尾は「祝!!次男9歳 誕生日ごはんのリクエストはたこ飯、サンドイッチ、からあげ、いちご！ケーキはチーズケーキ♪苺 売っててよかった♪」とメニューを紹介し、豪華料理の写真を披露。次男の近影を生後間もない頃の写真も添え、成長をしみじみと振り返った。また、プレゼントにはホッピングを贈ったと明かしている。
この投稿にファンからは「手作り料理素敵。とっても美味しそう。尊敬です」「お料理が上手なお母さんで、良いね〜!!」「サンドイッチ手作りに見えなかった」「どれも美味しそう」などのコメントが寄せられている。
浅尾は、2013年に一般男性と結婚。翌14年12月に長男（10）、16年11月に次男を出産している。