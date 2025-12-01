村重杏奈、役者業でも“らしさ全開” アドリブ連発で「もう少し抑えてって言われました（笑）」
タレントの村重杏奈が1日、東京・二子玉川ライズ ガレリアで行われた明治 Dear Milk「何も足さない？カフェ」体験取材会に登場した。真っ白なこたつに入り、キングオブコント2025王者・ロングコートダディ（堂前透、兎）とともにトークショーを展開。“芸能界の太陽”らしく、登場早々から会場を明るく照らした。
【写真】ロングコートダディとこたつに入った村重杏奈
ちゃんちゃんこ姿でこたつに入った村重は、「芸能界の太陽、村重でーす！」と元気にあいさつ。「ほっこりした感じで結構好きです」と衣装も気に入った様子。ロングコートダディが挑んだアイスクリームの食リポ対決には“辛口ジャッジ”として参加し、「村重も参戦したかったくらい、どっちも終わってる！」とキッパリ。まさかの“両者敗北”というオチで会場を沸かせた。
この日「今年の濃厚体験」を聞かれると、村重は「バラエティーからモデル、そして今はドラマにも出させてもらってます。女優です！」と胸を張る。出演した日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』では、現場で“太陽”ぶりが浸透しているといい、「スタッフさんに『太陽入りました！』って言われるんです」と笑顔。
役作りについては「秘書役だったので、めっちゃ役作りして挑んだら『役作りなんていらない。村重のままでいい』と言われちゃって」と苦笑い。「結局、村重っぽいお芝居になりました。でも、やっぱり太陽なんで！」と自信をのぞかせた。
さらに撮影ではアドリブも連発したといい、「アドリブ入れすぎて監督に『太陽、もう少し抑えて』って言われました」と明かす。共演者も思わず笑ってしまうほどだったようで、「弁護士役の方が太もも叩きながらお芝居してました」と、現場の明るい雰囲気を振り返った。
明治は、原材料を乳製品のみで作った“何も足さない”アイスクリーム「明治 Dear Milk」をより深く楽しめる期間限定カフェをきょう1日〜4日まで開催。会場ではホットドリンクとのペアリングや、SNS投稿特典として冬季限定「明治 Dear Milk 特濃」も提供される。
【写真】ロングコートダディとこたつに入った村重杏奈
ちゃんちゃんこ姿でこたつに入った村重は、「芸能界の太陽、村重でーす！」と元気にあいさつ。「ほっこりした感じで結構好きです」と衣装も気に入った様子。ロングコートダディが挑んだアイスクリームの食リポ対決には“辛口ジャッジ”として参加し、「村重も参戦したかったくらい、どっちも終わってる！」とキッパリ。まさかの“両者敗北”というオチで会場を沸かせた。
役作りについては「秘書役だったので、めっちゃ役作りして挑んだら『役作りなんていらない。村重のままでいい』と言われちゃって」と苦笑い。「結局、村重っぽいお芝居になりました。でも、やっぱり太陽なんで！」と自信をのぞかせた。
さらに撮影ではアドリブも連発したといい、「アドリブ入れすぎて監督に『太陽、もう少し抑えて』って言われました」と明かす。共演者も思わず笑ってしまうほどだったようで、「弁護士役の方が太もも叩きながらお芝居してました」と、現場の明るい雰囲気を振り返った。
明治は、原材料を乳製品のみで作った“何も足さない”アイスクリーム「明治 Dear Milk」をより深く楽しめる期間限定カフェをきょう1日〜4日まで開催。会場ではホットドリンクとのペアリングや、SNS投稿特典として冬季限定「明治 Dear Milk 特濃」も提供される。