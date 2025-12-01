去年の衆議院選挙で山口3区の林芳正総務大臣の陣営が労務費を支払ったと収支報告書に記載している本人やその家族が「金は受け取っていない」「労務もしていない」と証言している問題。



大学の教授が1日、陣営の出納責任者に対する告発状を広島地方検察庁に送付しました。



告発状を送付したのは神戸学院大学・法学部の上脇博之教授です。



告発状によると林芳正総務大臣の陣営の出納責任者を公職選挙法違反など大きく3つの罪の容疑で告発しています。





去年10月、ポスター維持管理などの名目で少なくとも10人の選挙運動員に合計18万1000円の報酬を渡したとして買収の容疑で。またそのうち9人は実際にはポスター維持管理の労務を行っていないとして収支報告書や領収書への虚偽記載の容疑。また、ほかの5人の領収書を偽造したとして有印私文書偽造などの容疑で告発しています。KRYの取材でもポスター維持管理の名目で1万円の労務費を受け取ったと収支報告書に記載されている山陽小野田市の4人の、本人もしくはその家族が「金は受け取っていない」「労務もしていない」「署名も自分の筆跡ではない」などと答えています。告発状を送付した神戸学院大学の上脇教授は「氷山の一角に過ぎず、捜査機関が捜査を尽くせば大規模買収事件として明るみになる可能性があり、特別刑事部のある広島地検に送付した」としています。