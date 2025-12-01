「エッホエッホ」火付け役・うお座氏「これからもツイートしてツイートしてツイートしてまいります」流行語大賞表彰式登場
【モデルプレス＝2025/12/01】今年流行した新語・流行語を決める現代⽤語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の表彰式が12月1日、都内にて開催。「メンフクロウのヒナが草むらを懸命に走る姿」の写真から、エッホエッホ構文が定着、SNSでのショート動画投稿などで拡散された「エッホエッホ」が選出され、マルチアーティストのうじたまい、Xのポストが流行の火付け役となったうお座氏が登壇した。
【写真】高市早苗内閣総理大臣、流行語大賞表彰式に出席
「メンフクロウのヒナが草むらを懸命に走る姿」の写真が、海外のネットで話題になり日本ではその姿に「エッホエッホ」という擬音を添えて紹介された。シンガーソングライターが「エッホエッホのうた」を公開したり、エッホエッホ構文が定着、SNSでのショート動画投稿などで拡散していった。若者のあいだでは、急いで何かをしなければならない様子をあらわす際にも使われた。
楽曲を作ったうじたは「2次創作である歌もここまで広げていただけて、私はその反響を『子供が歌っています』ということを聞いたり」と話し「とても嬉しく思っております」とにっこり。「伝えるっていいよって伝えなきゃ。エッホみんなに伝えなきゃ。…という感じです（笑）」と喜びを明かした。
うお座氏は「僕は親指を動かしてツイートしただけなのにも関わらず、このような場に招待していただきありがとうございます」と感謝。「次こそは年間大賞を取りたいです。来年もよろしくお願いします。これからもツイートしてツイートしてツイートしてまいります」と年間大賞となった「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を真似して、笑いを誘った。
・エッホエッホ
・オールドメディア
・緊急銃猟／クマ被害
・国宝（観た）
・古古古米
・戦後80 年／昭和100年
・トランプ関税
・二季
・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相
・ミャクミャク
（※50音順）
「新語・流行語大賞」は、令和6年12月1日から令和7年11月30日までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相を衝いたもの、また強烈なインパクトで世上に喧伝されたものに対してその新語・流行語の発生源周辺の人物・団体を顕彰するもの。
選考委員会は神田伯山氏（講談師）、辛酸なめ子氏（漫画家・コラムニスト）、パトリック・ハーラン（お笑い芸人）、室井滋（俳優・エッセイスト・富山県立高志の国文学館館長）、やくみつる（漫画家）、大塚陽子氏（「現代用語の基礎知識」編集長）で構成される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
