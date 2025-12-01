元尼神インター誠子「むずかしくて楽しかった」本格的な手料理披露「ほかほかで美味しそう」と話題に
【モデルプレス＝2025/12/01】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が11月30日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】フリー転身の女性芸人「見るからに味しみしみ」本格的な手料理
誠子は「関東炊きしたよ」とつづり、鍋に大根や卵、練り物などの具がたっぷりと入った手作りのおでんの写真を投稿。「関東のおでんはお醤油を入れます」と味付けを説明し、作る過程では「牛すじの串刺しがむずかしくて楽しかったです」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「見るからに味しみしみ」「食べたすぎる」「ほかほかで美味しそう」「心も身体も温まりそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
