田中れいな、ゴスロリ風ミニスカ衣装で美脚見せ「美スタイルに痺れる」「お姫様みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/01】元モーニング娘。の田中れいなが11月30日、自身のInstagramを更新。全身黒のスタイルアップコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「美スタイルに痺れる」ゴスロリ風ミニスカ衣装姿
田中は「服の可愛さ伝えたい」「ウエストないけど、いつもよりはあるように見せてくれるこのトップス最高すぎます」「このデザイン考えつくなんて本当に天才すぎる…」とつづり、黒のフリルや十字架のモチーフがあしらわれたゴシック調の黒ミニスカート衣装姿を投稿。ボリュームたっぷりのフリルスカートにシアー素材を取り入れたトップスを合わせて、スラリと伸びる美しい脚の際立つ全身ショットを披露している。
この投稿には「黒コーデ最強」「美スタイルに痺れる」「脚が綺麗すぎる」「お姫様みたい」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳元モー娘。「美スタイルに痺れる」ゴスロリ風ミニスカ衣装姿
◆田中れいな、フリル×シアーの黒コーデを披露
田中は「服の可愛さ伝えたい」「ウエストないけど、いつもよりはあるように見せてくれるこのトップス最高すぎます」「このデザイン考えつくなんて本当に天才すぎる…」とつづり、黒のフリルや十字架のモチーフがあしらわれたゴシック調の黒ミニスカート衣装姿を投稿。ボリュームたっぷりのフリルスカートにシアー素材を取り入れたトップスを合わせて、スラリと伸びる美しい脚の際立つ全身ショットを披露している。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿には「黒コーデ最強」「美スタイルに痺れる」「脚が綺麗すぎる」「お姫様みたい」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】