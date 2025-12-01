田中れいな（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/01】元モーニング娘。の田中れいなが11月30日、自身のInstagramを更新。全身黒のスタイルアップコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】36歳元モー娘。「美スタイルに痺れる」ゴスロリ風ミニスカ衣装姿

◆田中れいな、フリル×シアーの黒コーデを披露


田中は「服の可愛さ伝えたい」「ウエストないけど、いつもよりはあるように見せてくれるこのトップス最高すぎます」「このデザイン考えつくなんて本当に天才すぎる…」とつづり、黒のフリルや十字架のモチーフがあしらわれたゴシック調の黒ミニスカート衣装姿を投稿。ボリュームたっぷりのフリルスカートにシアー素材を取り入れたトップスを合わせて、スラリと伸びる美しい脚の際立つ全身ショットを披露している。

◆田中れいなの投稿に反響


この投稿には「黒コーデ最強」「美スタイルに痺れる」「脚が綺麗すぎる」「お姫様みたい」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

