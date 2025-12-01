北斗晶、巨大クリスマスツリー飾り付けの様子公開「想像以上に大きい」「お孫さんも喜びそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】元プロレスラーでタレントの北斗晶が11月30日、自身の公式ブログを更新。巨大なクリスマスツリーの飾り付けの様子を公開し、話題となっている。
【写真】58歳元プロレスラー「想像以上に大きい」と話題の巨大クリスマスツリー
北斗は「佐々木家の男達よ〜」「今年もご苦労様でした」とつづり、家族でクリスマスツリーを飾る写真を公開。高い脚立に登って2人がかりで飾り付ける様子や、飾り付けが終わったツリーが吹き抜けの天井に高くそびえたつ様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「想像以上に大きい」「お孫さんも喜びそう」「綺麗」「飾りつけも大仕事」「大きなツリー羨ましい」などと反響が寄せられている。
北斗と夫で元プロレスラーの佐々木健介は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
