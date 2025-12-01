NHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が11月30日に放送され、元中日投手の山本昌氏（60）が引退後に知った衝撃の事実を自ら明かしてスタジオを沸かせた。

今回のテーマは「インロー」。つまり「内角低め」だったが、さまざまなインローにまつわるデータなどを番組で追っていくなかで、山本昌氏は「僕、スワローズにはね、癖、全部バレてたんですよ」といきなり告白。

お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）は「そんなことないと思いますけどね。ホントですかぁ？」と疑って聞き返したが、山本昌氏は「いやホントです、ホントです。本当ですよ」と話を続けた。

「僕、引退して初めてスワローズのOBに会った時、2人に同時に言われたっすもん。“引退したから言いますけど”って。振りかぶって口が“への字”になったら真っすぐ」とヤクルトにバレていたまさかの癖について明かすと「簡単だな、おい！」と自らツッコミを入れた。

さらに「口が半開きになったら変化球」とヤクルトOBに指摘されたことを明かしたレジェンド左腕。

これには、今季限りでヤクルトひと筋20年間の現役生活にピリオドを打ち、来季からヤクルト2軍打撃コーチを務める川端慎吾氏（38）も苦笑い。

だが、「本当にそれはベンチで言ってました。ミーティングでも…言ってました、はい」とあっさり事実だと認めた。

衝撃的な裏話に塙は「よく200勝できましたね！」といじり、山本昌氏も大笑いだった。

山本昌氏は日大藤沢から1983年ドラフト5位で中日入りし、50歳までチームひと筋にプレー。セ・リーグ最多勝のタイトルを3度獲得するなど、通算219勝をマークした。