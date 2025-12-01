「ボート記者コラム・仕事 賭け事 独り言」

長崎支部に新たな伸び型の芽が吹き始めた。真鳥康太（３１）＝長崎・１２３期・Ｂ１＝がチルト３に挑戦している。菅章哉（徳島）を筆頭とする“ロングヒッター”は見る者を魅了し、人気も高い。オリジナリティーあふれる選手となるべく、研さんを積んでいく。

きっかけは１０月の鳴門一般戦だった。抽選で手にしたのは弟・章太（長崎）の師匠である重富伸也（長崎）の伸び型エンジン。それまで独自の伸び調整をした経験はあったものの、前検で乗り込み「こんなに伸びるんだ」と“本職”のパワーに仰天した。

チルト３は乗りこなすのが難しいとされるが「意外と乗れた。自分に合っているのかも」と思い切ってそのまま引き継いだ。その決断が奏功する。予選はまくり１本にとどまったが、準優は５コースから１周１Ｍを制圧して勝利（決まり手は抜き）。優勝戦は３コースから一撃を叩き込み、デビュー７年０か月での初Ｖを達成した。

即座に結果へとつながったチルト３。本人は驚きつつも「武器として使っていこうかなと」と伸び型へのチャレンジを決めた。「全速でＳが決まれば絶対にまくれる」という決定力の高さに魅力を感じ、特有の重たいターンも「自分の乗り方に合っている」と苦にしなかった。実際に１１月のまるがめ一般戦では、チルト３でまくり差しを放つなど、艇を巧みに操っていた。

課題に掲げるのはスタートだ。ターン回りと同様、艇が不安定なチルト３のＳは「鳴いたり、急にしっかり起きたり」と簡単ではない。鳴門での優勝後、次節のびわこ一般戦には菅が参戦していた。積極的にアドバイスを求め、ペラ調整への意識など多くの金言を授かったが、ボート界を代表する大砲も「チルト３はＳを全速で行かないと意味がない」と最重要視しているという。

今後は弟の師匠で同支部の重富に教えを請いつつ「今期は勉強と思って頑張ってみます」と試行錯誤していく考え。難易度は高いが、身に付けば他者とは一線を画す存在となり得る。「菅さんはこれで記念を取ったと考えると格好いいですね。目標にしたいです」と力を込めた真鳥。己の可能性を信じ、誰にも負けない伸びを追求する。（まるがめボート担当・山本航己）