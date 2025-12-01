テレビ東京は１日、ドラマ特番「絶メシロード 閉幕編」を２９日午前１１時４０分から放送すると発表した。

各地の絶滅しそうな絶品メシ＝“絶メシ”を探訪するドラマ「絶メシロード」は、２０２０年に放送開始。２１年に「元日スペシャル」、２２年８月からシーズン２がレギュラー放送され、その後も４回のスペシャルドラマが作られた。最近では今月１８、２５日の2週にわたり「絶メシロード２０２５」の放送も決定したばかり。

その「絶メシロード」このたびサッカー・Ｊリーグとの再コラボが決定。今年３月に放送された「 開幕編」に続く第2弾として、今回もＪリーグ全面協力のもと、「 閉幕編」を放送する。

さらに、前回のコラボでも好評だった、サッカー愛を語り合うバラエティー番組「絶メシ車内会議 閉幕編」も制作決定。「開幕編」では主人公・須田民生（濱津隆之）が意図せずＪリーグ熱狂的なサポーターと一緒に絶メシ旅をすることになったものの、その後すっかりサッカーのことは忘れていたが、今年最後の絶メシ旅で再び、熱いＪリーグ愛に巻き込まれる。

主演・濱津は「開幕したからにはやっぱり当然閉幕します。ということでいただきました、Ｊリーグ第２弾です。今度は一体どこまで引きずり込まれるのか。素敵なお店と絶メシはもちろんのこと、民生とサッカーの行く末を、というか結末を、どうぞお楽しみに」とコメントを寄せた。

番組プロデューサーの寺原洋平氏は「開幕編のコラボもまさかと思いましたが、まさか閉幕編も放送することになるとは…。そんなわけで何色かはまだ言えませんが、民生の小さな１日がサッカーとともに彩られます。サッカーファンの方はサポーターとして走り抜けた今シーズンの自分を讃えながら、ファンではない方はサポーター達の愛おしい生態を気楽に楽しみながらご覧ください」とＰＲした。