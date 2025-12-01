１日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」がこの日、都内で発表され、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が年間大賞に輝いたことを報じた。

この日の番組では、授賞式にサプライズ出席した高市首相の様子を生中継。ブルーのスーツを着用した首相は「誠にありがとうございます」と感謝。「働いて働いて働いて働いて働いて、は賛否両論あります」とした上で「日本の国家経営者になるかも知れない立場になって、働いて貢献したい思いがあった」と思いを吐露。「働き過ぎを奨励する意図はございませんので、どうか誤解なきようお願いします」とクギをさした。

ＭＣの宮根誠司氏は「我々としたら健康管理も、もちろんしていただきたいんですけれども、国の一大事の時に関わりますから」と話し出すと「ただ、やっぱり国のトップが国のために働いて、働いて参りますと言われると心強いですよね」と続けた。

この言葉にコメンテーターで出演の俳優・梅沢富美男も「そりゃそうですよね。じゃあ、俺たちも頑張らなきゃみたいなことになると思う」と同調していた。