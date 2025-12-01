フジ藤本万梨乃アナが退社へ、「めざまし」「お笑い向上委員会」は年内で卒業
フジテレビの藤本万梨乃アナ（30歳）が12月1日、自身のInstagramを更新。同局を退社すると発表した。
藤本アナはこの日、「この度、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年3月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます」と報告。
続けて「入社試験の時から『どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい』と志し、情報番組、報道番組、バラエティ番組と様々な経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と、フジテレビへの感謝をつづる。
そして「番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる皆様、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました」とつづった。
退社後については「家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、報告を結んでいる。
藤本アナは1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部を経て、2019年にフジテレビへ入社し、今年8月に一般男性との結婚を発表した。
