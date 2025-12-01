台湾有事に関連した高市早苗総理大臣の答弁の評価は真っ二つに分かれている。それぞれの立場の人たちが、反対側を国会、テレビ、SNS上で厳しく非難しあう状況だ。

しかし実はファクトを把握しないままの空論も多いのではないか――ライターの梶原麻衣子氏は指摘する。高市政権批判の道具として中国を利用する人たちは問題だが、一方で過去の発言からは、高市総理の持つ「うかつさ」も感じる場面もあったという。

公開情報をもとに現在をどう読むべきか。以下、梶原氏の寄稿である。

＊＊＊

台湾外交部の冷静な分析

〈高市答弁から直接、「日本が台湾を防衛する」と解釈するのは難しい〉

高市早苗首相

いわゆる「台湾有事と存立危機事態」に関する国会での高市総理の答弁について、台湾外交部は11月24日、このような分析を議会に報告した。

11月7日の高市答弁以来、日中間のみならず日本国内でも答弁の是非を巡る議論が沸騰している。その中で、最も冷静に答弁内容を分析し、端的に結論を指摘したのがこの台湾外交部の分析だったといえる。

報道によれば、台湾外交部は〈いわゆる「台湾有事」に関して日本政府は戦略的に曖昧な立場を維持していると指摘した上で、日本政府の意思決定はアメリカの動向や日本の世論など、多くの要因の影響を受けると分析〉しているという。その通り、というほかない。

日本政府は台湾外交部に冷静な分析を報告した件でお礼を言わなければならないのではないか。というのも本来であれば、答弁内容や存立危機事態の位置付けについて改めて説明する必要があったのは日本政府だからだ。

中国はあえて「日本が台湾を口実に、再び中国に武力を行使すると宣言した」かのように触れ回っている。だが、高市答弁は存立危機事態について述べており、これはあくまでも集団的自衛権に関するものだ。台湾有事の際、アメリカが介入して初めて、日米関係において発動されるか否かが議論されるもので、日本と台湾の関係で始まるものではないのだ。

台湾外交部はそのことが分かっているからこそ、「日本が台湾を防衛すると解釈するのは難しい」と分析しているのである。台湾の人々が「日本は（アメリカの介入があってもなくても）台湾を助けに来てくれる」との期待を膨らませることのないよう、現実を突き付けたともいえる。

だが「あえて」誤解しているとみられる中国はともかく、日本国内にも存立危機事態とは何かを踏まえないまま論じている向きが散見される。高市批判の度合いを強める人たちはもちろん、発言に問題なしとする人たちの中にも、これが日米関係ではなく、日台関係の話であると誤解している向きが散見されるのだ。だが日本政府は「従来の説明通り」とするのみで、国内向けに誤解を解こうという姿勢が見られない。

台湾外交部の分析通り、日本が台湾を直接防衛することは現在の日本にはできない。しかも、台湾有事の際にアクションを始めるのはあくまでも中国であり、米台はもちろん、日本もリアクションをどう取るかという問題でしかない。中国は台湾の武力による統一という選択肢を、この騒動の中でも捨ててはいない。にもかかわらず、中国の言い分に乗ってあたかも日本が中国に対する何らかの軍事的アクションを先んじて行うかのような想定で、それを批判する姿勢も見られるが、これは明らかに主客を転じさせたものと言わざるを得ない。

高市答弁が分かりづらいのは確かだが、あくまでも中国による台湾への武力侵攻が発生し、米軍の来援があったという仮定の下に存立危機事態になり得るケースの一例を紹介したに過ぎないのだ。

「米軍の来援」を前提とした話しぶりはアメリカの曖昧戦略に対する中国の受け止め方に変化を及ぼす可能性があるため、この点は外交上も問題視されてしかるべきだが、高市答弁が法的に間違っているわけではない。また、「先行して勇ましいことを言ってもアメリカにはしごを外されるだけ」との批判もあるが、上記の通りアメリカが来援することが存立危機事態認定からの集団的自衛権行使の前提になるので、アメリカが来援しなければ存立危機事態にもならないのだ。

だが、高市発言を機に「中台問題における日本の外交的曖昧戦略」をぶち壊し、「中国の内政問題に口を出すな」と言わんばかりの日本の有識者も散見される。また、戦争に巻き込まれるのを忌避するあまり、台湾の人々を見捨てても構わないと言わんばかりの非人道的文言も飛び交っている。

台湾には現在約2万人の邦人が在住しており、邦人旅行者も多い。そんな中で台湾有事が発生した場合、少なくとも邦人保護は行わなければならず、この時点で自衛隊は危険を冒して台湾有事に関わらなければならないのである。そうした現実が、「台湾有事に一切関わるな」派には見えているのだろうか。

こうした前提をまずは共有した上で、高市答弁自体の是非が問われるべきであろう。

「周到な戦略」か「うっかり」か

当初、高市答弁が問題視された際、筆者は「何かの目算や戦略があって、想定できる事態を具体的に述べた可能性があるのではないか」と考えた。これまで「存立危機事態の認定は総合的に判断する」としてきた歴代の総理答弁から踏み込んだのは事実であり、そこにどのような外交的、安全保障的展望を見ての発言だったのか、気になったためである。

台湾有事の可能性は中国が国家戦略として「武力行使による統一を否定しない」と明言していることからも、日本として考慮しておかなければならない事態である。

もし高市総理が「台湾有事の際にアメリカの介入をもって日本も集団的自衛権を行使することになる可能性について、国民に知らしめ、議論を尽くさねばならない時期に来ている」とか、「アメリカは一国平和主義の傾向を強め、台湾有事で台湾に加勢し『一人負け』するのを避けたがっている。アメリカが来援し、劣勢に立たされ日本にも危機が及ぶとなれば、日本が集団的自衛権を行使する可能性を改めて示す必要がある」などと考えて今回の答弁になったのであれば、その意をくんだ上で論評することも可能であった。

ところが批判を受けた高市総理は11月10日の答弁で「反省点として特定のケースを想定したことについて、この場で明言することは慎む」と述べた。さらに26日には「（7日の答弁では）聞かれたから答えたまで」「答えたくはなかった」とし、存立危機事態に関しては歴代の総理答弁と同様に「実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断する」と述べている。

これにより、問題の答弁が何らかの戦略や覚悟に基づくものではなく、「つい」「うっかり」口にしたものだと改めて確認できた。驚くべきことである。高市総理は朝3時から答弁を練ってきたはずではないのか。

防衛官僚の危惧

もとより、何でも一人でやろうと抱え込むと批判される高市総理だが、月刊『Hanada』2026年1月号に掲載された防衛官僚の匿名座談会では、「高市総理からのレクの要請がない」とする防衛官僚のコメントが掲載されている。高市政権の誕生を大歓迎していた同誌である点は注目すべきである。

さすがに外務官僚は日米首脳会談やAPECに関するレクなり事前準備には関わったであろうが、平和安全法制に関する外交的答弁ラインに関する総理レクが十分に行われたかどうかは答弁内容を見る限り、疑わしいと言わざるを得ないだろう。

われわれは「官僚答弁ではなく、自分の言葉で語るリーダー」を求めてきた節がある。だが、「自分の言葉」は、何らかの戦略や、負荷を乗り越えてでも発すべき理由があって初めて成り立つものだ。官僚レクやこれまでの総理答弁、各国への影響の波及なども考えた上で練られたものでなければならない。

高市発言は法的には間違っていないし、最悪のケースを想定することも重要ではある。だが何の戦略もなく総理が答弁していい内容でもない。

うかつなポスト

こうした「うかつ」さは、総理就任前にも見られた。2024年9月23日、つまり前回の総裁選のさなかに、高市総理はX上にこんな投稿をしていた。

〈本日の午後、ロシアのIL-38哨戒機1機が、3度にわたって北海道礼文島北方の領海上空を侵犯しました。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進し、通告及び警告のほか、フレアによる警告を実施しました。ちなみに、対領空侵犯措置中のフレア使用は初めてだそうです。

自民党総裁選の討論の中で、複数の候補者とともに、過日の中国軍の行為への対処が緩すぎて「日本がナメられている」旨の発信をしたことも、多少は影響したのかもしれません。中国、ロシア、北朝鮮が、外交・軍事・経済面で協力関係を深めている中、日本の国防力強化の必要性は論をまちません〉



総裁選の討論の内容が、現場の自衛官の対処に影響したのかも、と匂わせるこのポストに、筆者は当時仰天した。もし総裁選での一候補の発言が「戦後初のフレア使用」という事態に多少なりとも「影響した」のであれば、むしろ問題視されてしかるべきだからだ。

本来あってはならないことを、自衛隊という組織の指示系統の重要性を踏まえず、まるでいいことであるかのように、あっけらかんと公に発信してしまううかつさ。当時も批判的なコメントがいくつもついたが、その発言の危険性はメディアなどではほとんど問題視されず、今日に至ってもまだポストは削除されていない。

2025年の総裁選ではそれまでの強硬な発言を控えたとして評価されていた高市総理だが、かつての発言や発信を見ればこうした事態は予測し得るものだったともいえる。

だが、台湾有事や集団的自衛権について、日本としてのあり様を考えてこなかった人々からの批判のみでは、高市総理にもそれを支持する世論にも響かないだろう。

単に中国の反発に感情的に反応しているか、高市政権批判の道具として中国を利用しているようにしか受け止められまい。

改めて台湾の置かれている現状や有事勃発の際の状況について、あるいは集団的自衛権のあり様について確認する必要がある。その意味でも、台湾外交部による「分析」は貴重なのである。

梶原麻衣子

1980年埼玉県生まれ。中央大学卒業。月刊「WiLL」、月刊「Hanada」編集部を経て現在はフリーの編集者・ライター。著書に『「“右翼”雑誌」の舞台裏』（星海社新書）。

デイリー新潮編集部