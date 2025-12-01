日銀債券市場サーベイ（11月） 市場の機能度は3カ月前の8月調査と比べて改善 日銀債券市場サーベイ（11月） 市場の機能度は3カ月前の8月調査と比べて改善

日銀債券市場サーベイ（11月）



日本銀行は1日、11月に実施した債券市場サーベイの結果を公表した。調査によると、市場の機能度は3カ月前の8月調査と比べて改善した。



具体的には、機能度判断DIはマイナス24（前回マイナス34）、ビッド・アスク・スプレッド判断DIはマイナス29（同マイナス40）、注文量判断DIはマイナス39（同マイナス45）、取引頻度判断DIはマイナス10（同マイナス11）、取引相手数判断DIはマイナス9（同マイナス14）となった。一方、取引ロット判断DIはマイナス23（前回はマイナス20）とやや悪化した。



金利見通しについては、新発10年債利回りの中央値が2025年度末で1.75%、2026年度末で1.8%、新発20年債利回りの中央値は2025年度末で2.65%、2026年度末で2.75%と予測されている。



※調査期間は11月4日から10日まで、対象は76機関

