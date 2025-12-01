今年7月にロシアのカムチャツカ半島付近で発生した巨大地震の津波に関する政府のアンケート調査で、避難した人の半数以上が車を利用し、そのうち、4割近くが「渋滞が発生していた」と回答していたことが分かりました。

関係者によりますと、政府が神奈川など3つの県と北海道の住民に行ったアンケート調査で、津波警報による避難指示が出た地域で、「避難した」と答えた人のうち、半数以上が避難の手段として、「自動車」を利用したと回答しました。

また、自動車による避難では、4割近くの人が「渋滞が発生していた」と答えたということです。

政府の防災基本計画では、津波からの避難は徒歩を原則としています。

ただ、各地域の実情をふまえ、車で避難せざるを得ない場合は、自治体が「あらかじめ検討する」としています。

◇

社会部・災害担当の藤吉記者に聞きます。

――半数以上の人が車で避難していたということですが、この調査結果について、政府はどのように受け止めているのでしょうか。

内閣府の関係者は、「ある程度予想された数字だ」としつつも、渋滞が4割近く発生していたことに危機感を示していました。

というのも、今回は遠い場所での地震でしたが、すぐに津波がくる場合には渋滞で身動きがとれない状態で、津波に襲われる可能性があります。

実際に、2011年の東日本大震災のときには、渋滞した車列ごと津波に流される事態がおき、国は徒歩避難の原則を広めようとしてきましたが、浸透していない実態が見えたともいえます。

――ただ、徒歩での避難が難しい方もいらっしゃいますよね。

実際に自治体に聞いてみると、「高齢者が多いため、徒歩での避難が難しい」「歩いていくには避難所が遠い」との声もあり、こうした方は車を使う必要があるかと思います。

しかし、今回は徒歩での移動ができるけれど、「なんとなく車が安全そうだから使っていた」という方もいたようです。

政府は今回の調査結果を受けて、改めて車での避難について事前のルール作りを自治体に強く促す方針だといいます。

ただ、国はルール作りを促すだけではなく、なぜ「徒歩避難の原則」が浸透しないのかについても、自治体の声に耳を傾けながら、詳細に分析する必要があると思います。