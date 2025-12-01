「ラグビー芸人」として知られる、しんやさんが自身のインスタグラムを更新。

結婚したことを報告しました。

所属事務所によりますと、お相手は一般の方だということです。



【写真を見る】【 ラグビー芸人・しんや 】 結婚を報告 お相手は一般の方





しんやさんは「【ご報告ラグビー】 交際期間20年の選考合宿を終えて メンバーが確定したので11月29日 入籍しました!!!!!!!!!!」と、投稿。



続けて「ここから先はテストマッチです」「ノーコンテストスクラムから スクラムになりますので引き続き 応援よろしくお願い致します」と、綴りました。





この投稿にファンからは「しんや君おめでとう」・「幸せのお裾分けアジャース！」・「おめでとうございます❤末永くお幸せに」などの反響が寄せられています。



【 しんやさん プロフィール 】



性別：男性

生年月日：1990年05月21日

身長/体重：186cm /105kg

血液型：O型

出身地：大阪府 大阪市

趣味：ラグビー/サウナ

特技：スクラム/ラインアウト/レッグエクステンション

出身/入社/入門：大阪NSC41期



【担当：芸能情報ステーション】