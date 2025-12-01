【 ラグビー芸人・しんや 】 結婚を報告 お相手は一般の方 「交際期間20年の選考合宿を終えて メンバーが確定したので11月29日 入籍しました!!!!!!!!!!」
「ラグビー芸人」として知られる、しんやさんが自身のインスタグラムを更新。
結婚したことを報告しました。
所属事務所によりますと、お相手は一般の方だということです。
【写真を見る】【 ラグビー芸人・しんや 】 結婚を報告 お相手は一般の方 「交際期間20年の選考合宿を終えて メンバーが確定したので11月29日 入籍しました!!!!!!!!!!」
しんやさんは「【ご報告ラグビー】 交際期間20年の選考合宿を終えて メンバーが確定したので11月29日 入籍しました!!!!!!!!!!」と、投稿。
続けて「ここから先はテストマッチです」「ノーコンテストスクラムから スクラムになりますので引き続き 応援よろしくお願い致します」と、綴りました。
【 しんやさん プロフィール 】
性別：男性
生年月日：1990年05月21日
身長/体重：186cm /105kg
血液型：O型
出身地：大阪府 大阪市
趣味：ラグビー/サウナ
特技：スクラム/ラインアウト/レッグエクステンション
出身/入社/入門：大阪NSC41期
【担当：芸能情報ステーション】