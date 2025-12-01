　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57188.60　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55189.73　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53223.20　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52979.19　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52874.09　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52233.85　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51244.50　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50558.44　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50436.09　　均衡表基準線(日足)
50255.16　　25日移動平均線
49590.46　　均衡表転換線(週足)
49428.13　　6日移動平均線
49405.06　　均衡表転換線(日足)

49303.28　　★日経平均株価1日終値

49265.81　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48769.77　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
48276.46　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48242.79　　13週移動平均線
47698.40　　均衡表雲上限(日足)
47287.11　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46717.60　　75日移動平均線
45927.15　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45307.07　　均衡表雲下限(日足)
45088.54　　均衡表基準線(週足)
44560.36　　26週移動平均線
43611.50　　ボリンジャー:-2σ(13週)
41295.86　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41194.49　　200日移動平均線
40350.95　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
36141.54　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35844.77　　均衡表雲上限(週足)
31932.13　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　69.59(前日66.13)
ST.Slow(9日)　　59.27(前日43.59)

ST.Fast(13週)　 68.52(前日73.29)
ST.Slow(13週)　 71.72(前日77.71)

［2025年12月1日］

株探ニュース