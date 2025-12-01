

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57188.60 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55189.73 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53223.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52979.19 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52874.09 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52233.85 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51244.50 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50558.44 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50436.09 均衡表基準線(日足)

50255.16 25日移動平均線

49590.46 均衡表転換線(週足)

49428.13 6日移動平均線

49405.06 均衡表転換線(日足)



49303.28 ★日経平均株価1日終値



49265.81 ボリンジャー:-1σ(25日)

48769.77 ボリンジャー:＋1σ(26週)

48276.46 ボリンジャー:-2σ(25日)

48242.79 13週移動平均線

47698.40 均衡表雲上限(日足)

47287.11 ボリンジャー:-3σ(25日)

46717.60 75日移動平均線

45927.15 ボリンジャー:-1σ(13週)

45307.07 均衡表雲下限(日足)

45088.54 均衡表基準線(週足)

44560.36 26週移動平均線

43611.50 ボリンジャー:-2σ(13週)

41295.86 ボリンジャー:-3σ(13週)

41194.49 200日移動平均線

40350.95 ボリンジャー:-1σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

36141.54 ボリンジャー:-2σ(26週)

35844.77 均衡表雲上限(週足)

31932.13 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 69.59(前日66.13)

ST.Slow(9日) 59.27(前日43.59)



ST.Fast(13週) 68.52(前日73.29)

ST.Slow(13週) 71.72(前日77.71)



［2025年12月1日］



株探ニュース

