東京株式（大引け）＝９５０円安、日銀利上げを警戒し５日ぶり大幅反落 東京株式（大引け）＝９５０円安、日銀利上げを警戒し５日ぶり大幅反落

１日の東京株式市場はリスク回避ムードのなか日経平均株価は５日ぶり反落となった。幅広い銘柄に利益確定の売りが目立っている。



大引けの日経平均株価は前営業日比９５０円６３銭安の４万９３０３円２８銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２１億６７９９万株、売買代金概算は５兆３８３５億円。値上がり銘柄数は２９９、対して値下がり銘柄数は１２６８、変わらずは４３銘柄だった。



きょうの東京市場はリスクオフが鮮明となった。朝方こそ売り買い交錯で始まったが、その後日経平均は急速に下値を探る展開となり、下げ幅は一時１０００円を超える場面があった。前週末の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇したが、その流れを引き継ぐことはできなかった。植田日銀総裁の金融経済懇談会での発言を受けて、今月１８～１９日の日程で行われる日銀金融政策決定会合で利上げに動く可能性が高まったとの見方から、ＡＩ・半導体関連など主力ハイテク株などを中心に売りがかさんだ。外国為替市場では１ドル＝１５５円台半ばまで円高が進み、これも嫌気されたもようだ。値下がり銘柄数は１２００を上回りプライム市場の８割近くを占めた。全体売買代金は前週後半には２営業日連続で４兆円台まで減少していたが、きょうは再び５兆円台に乗せている。



個別では、断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A.T>が大幅安、ソフトバンクグループ<9984.T>が冴えず、アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>などの下げも目立つ。フジクラ<5803.T>の下落も目立っている。日立製作所<6501.T>が軟調、東京電力ホールディングス<9501.T>、三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>などが大きく売られ、ユニチカ<3103.T>が急落。ダブル・スコープ<6619.T>、第一稀元素化学工業<4082.T>などが大きく水準を切り下げた。



半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>などメガバンクが高く、住友電気工業<5802.T>も買いを集めた。ゆうちょ銀行<7182.T>も上昇した。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>、キヤノン電子<7739.T>、トリケミカル研究所<4369.T>などがストップ高に買われ、日鉄ソリューションズ<2327.T>も値を飛ばした。



