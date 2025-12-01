大槻ケンヂ、ライブ帰りに人気番組に声かけられるも…「恥ずかしくて遠慮しました」
筋肉少女帯の大槻ケンヂが、11月27日に東京・下北沢Queで開催されたライブにゲスト出演し、終演後に人気番組『家、ついて行ってイイですか？』のスタッフから声をかけられたことを自身のXで明かした。
【写真】「恥ずかしくて遠慮しました」幻に終わった大槻ケンヂの出演 全文
この日、大槻はライブを振り返りながら、バックステージで撮影したロックバンド・首振りDollsとの記念ショットを投稿した。そして、帰る途中の駅前で『家、ついて行ってイイですか？』の番組スタッフに声をかけられたと報告。「声かけてもらったけど恥ずかしくて遠慮しました」と照れつつ明かし、出演は幻に終わったようだ。
同番組にはこれまで、オナニーマシーンのイノマーさんやサニーデイ・サービスの曽我部恵一などのミュージシャンも出演し、話題を呼んできた。SNSでは、「出てたらテンション爆上がりだったのに」「出てみて欲しかった」「恥ずかしくて遠慮しちゃうところが大槻さんらしい」といった、出演辞退を惜しむ声が寄せられている。
