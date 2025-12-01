上海パフォーマンス中に中断された大槻マキ、現地スタッフの対応明かす
歌手の大槻マキが12月1日、公式サイトと自身のSNSを更新。上海で11月28日、パフォーマンス中にステージが中断されたことについて言及した。
【写真】「深くお詫び申し上げます」大槻マキの投稿
Xの投稿で「上海より帰国致しました。公演中止の件より皆さんから沢山のご心配、励ましの言葉を頂きました」と報告。「当日のパフォーマンスを楽しみにして見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした。本当にありがとうございました！」と感謝をつづった。
続けて「私にできることは、これからも音楽を通して、自分の声を必要としてくださる方へ丁寧に届けていくことだと思っています。そして、これから先も、歌を通じて新しい出会いやつながりが広がっていくことを願っています」とコメント。「引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
また、公式サイトでは事務所スタッフが「11月28日(金)、11月29日(土)「バンダイナムコフェスティバル2025」についてのご報告」と題し、「この度のパフォーマンスの中止に関しまして、皆様より心配の声を多く頂戴しており、誠にありがとうございます」と感謝。「公演中止になった事以外は特に問題もなく、現地のスタッフの方々にも優しくご対応頂いておりました」と当時の状況を説明した。
続けて「大槻はステージ直後から、多くの方々より温かい言葉をいただき、お陰様で無事に帰国しております。今後の活動につきましても、これまでと変わらず前向きに励んでいきたいと申しておりますので、皆様におかれましては、温かく応援していただけましたら幸いです」などと呼びかけた。
同事務所は29日、「11月28日および29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催されている『バンダイナムコフェスティバル2025』に関しまして、28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と報告。29日の出演についても「同様の事情により中止となっております」と伝えていた。
【写真】「深くお詫び申し上げます」大槻マキの投稿
Xの投稿で「上海より帰国致しました。公演中止の件より皆さんから沢山のご心配、励ましの言葉を頂きました」と報告。「当日のパフォーマンスを楽しみにして見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした。本当にありがとうございました！」と感謝をつづった。
また、公式サイトでは事務所スタッフが「11月28日(金)、11月29日(土)「バンダイナムコフェスティバル2025」についてのご報告」と題し、「この度のパフォーマンスの中止に関しまして、皆様より心配の声を多く頂戴しており、誠にありがとうございます」と感謝。「公演中止になった事以外は特に問題もなく、現地のスタッフの方々にも優しくご対応頂いておりました」と当時の状況を説明した。
続けて「大槻はステージ直後から、多くの方々より温かい言葉をいただき、お陰様で無事に帰国しております。今後の活動につきましても、これまでと変わらず前向きに励んでいきたいと申しておりますので、皆様におかれましては、温かく応援していただけましたら幸いです」などと呼びかけた。
同事務所は29日、「11月28日および29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催されている『バンダイナムコフェスティバル2025』に関しまして、28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と報告。29日の出演についても「同様の事情により中止となっております」と伝えていた。