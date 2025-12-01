プロ野球・巨人の坂本勇人選手が今季の自身の起用法について心境を語りました。

代打での起用が多かった今季の坂本選手。代打打率.316と勝負強さを発揮しました。「ここぞという場面でいくので、準備の段階で気持ちを入れすぎて疲れた」と最初は慣れない代打の準備に苦戦したという坂本選手。それでも、「『これちょっと良くないな』と思って、ほわんとして裏でリラックスしながら試合展開見ながら、打席行ってからなんとかしてやる」と、意識を変えたことを明かしました。

しかし、打席数は2024年の426打席から大幅に減少して173打席となった今季。「レギュラーで試合に出るのが当たり前でずっとやってきたので、代打で試合に出るというのは、正直つまらない部分もあります」と複雑な思いを口にしました。

来季に向けて「もう1回レギュラー。ファンの方に4打席5打席、もっとグラウンドに立っている時間を長くできるように頑張ります」とレギュラー奪取を誓いました。

(11月29日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)