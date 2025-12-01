豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ、体調不良からきょう復帰→中田カウスからの問いかけに大慌て
大阪・なんばの吉本漫才劇場（マンゲキ）が11周年、大阪城公園・COOL JAPAN PARK OSAKA SSホールの森ノ宮よしもと漫才劇場が5周年を迎えることを受けて1日、よしもと漫才劇場で周年記念の記者会見が開かれた。体調不良で休演が続いていた豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラがきょうから復帰。会見では代打出演をめぐって上方漫才協会会長の中田カウスからイジられ慌てた様子を見せた。
【集合ショット】豪華！お笑い賞レースのチャンピオンらが集結
この日は、よしもと漫才劇場で芸歴8年目以上の「極メンバー」のツートライブ、ラビットラ、マイスイートメモリーズ、豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ、フースーヤ、そして、芸歴7年目以下の「翔メンバー」であるジョックロック、例えば炎、電気ジュースが登壇。さらに、それぞれマンゲキを卒業したニッポンの社長、からし蓮根のほか、エバースが渋谷・神保町よしもと漫才劇場から駆けつけた。
それぞれのコンビによる1分の“プチネタ”で爆笑をさらうと、さらに1分間インタビューでは、芸歴20年目に『NHK新人お笑い大賞』を獲得したマイスイートメモリーズが一発ギャグを披露したり、今年4月に東京進出した、からし蓮根の伊織ラッキーが、「来年から大阪に帰ろうかな」とボケるなど、会場を盛り上げた。
体調不調による休演が続いており、昨日自身のXで「体調がよくなってきましたので明日から復帰させていただきます」と発表していた山下。1分間インタビューでは「本当に1年、すごく忙しくさせてもらって、今までにはない、いろんな仕事をさせてもらったりして、お休みもぐっと減りました。やっぱり漫才をした疲れが取れにくくなってきました。僕も親知らずを今年抜きまして、いろいろ体の変調も出てきております。僕も昨日まで長いことお休みもしてしまいまして…。僕ももう若くないんだなあって思った1年でした」と矢継ぎ早にコメント。「おっさんの長話」とツッコまれていた。
11月29日『超よしもと漫才ライブ』イベント内の「中田カウス 漫才のDENDO」を体調不良で休演。アインシュタインが代演した。カウスからアインシュタインにお礼の連絡をしたか聞かれると、山下は「ちゃんとまだお会いできていないんで。すぐ言います。電話します」と大慌て。一方、相方のべーやんが「僕は電話しました」と即座に返答すると笑いが。山下は焦ったように「こ、こいつずるい人間です。騙されないでください、師匠！」と訴えていた。
