プロ野球・阪神が日本一を取れなかった課題を野球解説者の赤星憲広氏が語りました。

9月7日にリーグ優勝を確定させ、歴代史上最速優勝を記録した阪神。CSファイナルステージはDeNAに3連勝で突破。しかし日本シリーズではソフトバンクに先勝するも、その後4連敗で敗北しました。

セ・リーグでは、本塁打王と打点王の2冠を手にした佐藤輝明選手が最優秀選手賞を受賞。最高勝率、最多勝、最多奪三振に村上頌樹投手、最優秀防御率を才木浩人投手が手にし、ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を阪神7選手が受賞するなど圧倒していました。

それでも日本一をつかめなかった阪神に赤星氏は「攻撃だけじゃなく守りもしっかりしていた。ピッチャーの防御率もNo1。だけどソフトバンクに勝てなかったのを見ると、日本シリーズでは3点以上を取れていない。だから打つ方の課題があると思う」と指摘します。勝利した試合は2-1、その後、1-10、1-2、2-3、2-3と成績に注目しました。

「パワーピッチャーに対してどう対応するかがカギですし、そこを埋めるためにも来年ドラフト1位で立石選手が入ってきますので攻撃力も増すのではと期待してます」とドラフトで日本ハム・広島との3球団の競合の末、引き当てた創価大・立石正広選手の名前を口にします。

「とにかく長打を打つことにたけていますし、広角に長打が打てるんです。だから大学の時の森下（翔太）選手。いま阪神で活躍してますけど、現状で言うと立石選手の方が素晴らしい選手じゃないかなとみています」と話しました。

(11月30日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)