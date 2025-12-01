◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップは1日、ステージ1の第2戦が行われ、日本はインドに勝利。試合を決めた“みまひな”ペアが試合を振り返りました。

日本の男女トップ選手が集い、頂点を目指す今大会。試合は混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルスの順に実施。各マッチは3ゲームを行い、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

日本は、第1試合の混合ダブルスでストレート勝利を収めるも、第2、3試合のシングルスで1-2と苦戦。トータル5-4と接戦になります。

それでも女子ダブルスの伊藤美誠選手と早田ひな選手の“みまひな”ペアが3-0で圧倒。大一番で躍動し、インドを破りました。

伊藤選手はこの日、シングルスで苦戦したものの、「シングルスやったからこそダブルスはすごく良かったです」と話し、早田選手は「私たちの良さはいつ組んでも、昨日練習したかなというぐらいのあうんの呼吸で全てが進んでいくということ。そういった形で、自分たちが締めるというよりはいつも通りプレーすることができました」と、振り返りました。

これで初戦のオーストラリア戦に続き連勝スタート。次戦はステージ1首位突破がかかる一戦となります。

戸上隼輔選手との混合ダブルスで勝利に貢献した張本美和選手は、「明日はリーグの最終戦で、すごく大事な試合になってくると思うので、今日みたいに接戦になる可能性が高い。しっかり準備してチーム一丸となってがんばりたいです」と意気込みました。

今大会は各チーム男女それぞれ4人の計8人編成。1次リーグとなるステージ1では4チームが4グループに分かれ総当たり戦を行い、上位2チームが突破。ステージ2では勝ち抜いた8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進みます。

▽ステージ1日程と結果11月30日 ○ 8-1 オーストラリア12月 1日 ○ 8-4 インド12月 2日 クロアチア