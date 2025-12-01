フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１１月２９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球 名？迷？コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天では監督を務めた共通点のある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。

今江氏は「ＰＬでは先輩は神様ですから…」と平石氏への敬意を示した。平石氏は「今江は学年で言うと３つ。（入学と卒業で）入れ替わりなんですけど。僕は（ＰＬ卒業後は）同志社大学に行っていたので、よくＰＬに帰っていたので当時から面識もあって」と振り返った。

平石氏はつづけて「今江の学年はですね。プロに４人行ったんですよ。黄金世代って言われてですね。ＫＫ世代とか、立浪さんの春夏連覇したときと劣らないぐらい強いって言われてたんですけど。最後の試合はね…。いろいろヤンチャな奴が多くて。出場停止になってしまって。そのときのキャプテンやってたのが今江だったんです」と、桑田真澄氏、清原和博氏が率いた伝説のＫＫ世代を述懐しながら今江氏の世代の印象を明かしていた。