¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡BOATBoyCUP¡Û¥Á¥ë¥È3ÅÙ¡¦½ÅÉÙ¿Ìé¤¬½àÍ¥1ÏÈ¤Ç¤âÂç³°¤Ø¡Ö¿¤Ó¤â¾å¸þ¤¡×
¡¡Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡ÖBOATBoyCUP¡×¤Ï¡¢1Æü¤Ë3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤«¤é¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤ÎÄ´À°¤ò»Ü¤·¤Æ¡Ö³°ÏÈ´õË¾¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÅÉÙ¿Ìé¡Ê41¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÆüÌÜ1²ó¾è¤ê¤Î10R¤ò6¥³¡¼¥¹¤«¤é2Ãå¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£Æ²¡¹¤Î2°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÀáÁ°¤ÎÌÄÌç¤Ç¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤ÎÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é³°¥³¡¼¥¹¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬ÌÜÎ©¤Äº£¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´¤ÆÂç³°¤«¤é¤Î²÷¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Àá¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤â¾å¸þ¤¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à17¹æµ¡¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òµá¤á¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£½àÍ¥¤â¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÂç³°Àë¸À¡£½àÍ¥10R¤Ï¡¢Çò¤¤¾¡ÉéÉþ¤¬6¥³¡¼¥¹¤«¤é¹ë²÷¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤Î¤ß¹þ¤à¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£