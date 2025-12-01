[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1852銘柄・下落1092銘柄（東証終値比）
12月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3006銘柄。東証終値比で上昇は1852銘柄、下落は1092銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは93銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7182> ゆうちょ銀 2200 +275.0（ +14.3%）
2位 <3561> 力の源ＨＤ 1500 +155（ +11.5%）
3位 <4882> ペルセウス 329.9 +25.9（ +8.5%）
4位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 41.8 +2.8（ +7.2%）
5位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
6位 <5721> Ｓサイエンス 130 +5（ +4.0%）
7位 <4424> Ａｍａｚｉａ 377.5 +14.5（ +4.0%）
8位 <8783> ａｂｃ 279 +9（ +3.3%）
9位 <4597> ソレイジア 34.9 +0.9（ +2.6%）
10位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1065 +27（ +2.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6093> エスクロＡＪ 120 -34（ -22.1%）
2位 <4543> テルモ 2025.5 -365.0（ -15.3%）
3位 <336A> ダイナマップ 650.1 -42.9（ -6.2%）
4位 <2593> 伊藤園 3000 -173.0（ -5.5%）
5位 <8023> ＤＡＩＫＯＸ 1000 -51（ -4.9%）
6位 <2743> ピクセル 33.6 -1.4（ -4.0%）
7位 <3407> 旭化成 1210 -37.0（ -3.0%）
8位 <5138> リベース 782 -23（ -2.9%）
9位 <5129> ＦＩＸＥＲ 452.9 -13.1（ -2.8%）
10位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 220.8 -5.2（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1315.1 +11.1（ +0.9%）
2位 <4021> 日産化 5120.1 +41.1（ +0.8%）
3位 <6479> ミネベア 3188.9 +22.9（ +0.7%）
4位 <3401> 帝人 1294.5 +9.0（ +0.7%）
5位 <7202> いすゞ 2383.9 +15.9（ +0.7%）
6位 <6723> ルネサス 1821.6 +12.1（ +0.7%）
7位 <1925> 大和ハウス 5172.9 +32.9（ +0.6%）
8位 <8802> 菱地所 3637.9 +22.9（ +0.6%）
9位 <5801> 古河電 9660 +60（ +0.6%）
10位 <8015> 豊田通商 5011.9 +30.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4543> テルモ 2025.5 -365.0（ -15.3%）
2位 <3407> 旭化成 1210 -37.0（ -3.0%）
3位 <7453> 良品計画 3101 -38.0（ -1.2%）
4位 <5401> 日本製鉄 620.3 -5.1（ -0.8%）
5位 <7269> スズキ 2413.6 -16.9（ -0.7%）
6位 <6503> 三菱電 4207.1 -25.9（ -0.6%）
7位 <6752> パナＨＤ 1884.9 -11.6（ -0.6%）
8位 <7735> スクリン 13080.5 -74.5（ -0.6%）
9位 <6361> 荏原 3865 -22（ -0.6%）
10位 <4502> 武田 4484.1 -24.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7182> ゆうちょ銀 2200 +275.0（ +14.3%）
2位 <3561> 力の源ＨＤ 1500 +155（ +11.5%）
3位 <4882> ペルセウス 329.9 +25.9（ +8.5%）
4位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 41.8 +2.8（ +7.2%）
5位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
6位 <5721> Ｓサイエンス 130 +5（ +4.0%）
7位 <4424> Ａｍａｚｉａ 377.5 +14.5（ +4.0%）
8位 <8783> ａｂｃ 279 +9（ +3.3%）
9位 <4597> ソレイジア 34.9 +0.9（ +2.6%）
10位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1065 +27（ +2.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6093> エスクロＡＪ 120 -34（ -22.1%）
2位 <4543> テルモ 2025.5 -365.0（ -15.3%）
3位 <336A> ダイナマップ 650.1 -42.9（ -6.2%）
4位 <2593> 伊藤園 3000 -173.0（ -5.5%）
5位 <8023> ＤＡＩＫＯＸ 1000 -51（ -4.9%）
6位 <2743> ピクセル 33.6 -1.4（ -4.0%）
7位 <3407> 旭化成 1210 -37.0（ -3.0%）
8位 <5138> リベース 782 -23（ -2.9%）
9位 <5129> ＦＩＸＥＲ 452.9 -13.1（ -2.8%）
10位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 220.8 -5.2（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1315.1 +11.1（ +0.9%）
2位 <4021> 日産化 5120.1 +41.1（ +0.8%）
3位 <6479> ミネベア 3188.9 +22.9（ +0.7%）
4位 <3401> 帝人 1294.5 +9.0（ +0.7%）
5位 <7202> いすゞ 2383.9 +15.9（ +0.7%）
6位 <6723> ルネサス 1821.6 +12.1（ +0.7%）
7位 <1925> 大和ハウス 5172.9 +32.9（ +0.6%）
8位 <8802> 菱地所 3637.9 +22.9（ +0.6%）
9位 <5801> 古河電 9660 +60（ +0.6%）
10位 <8015> 豊田通商 5011.9 +30.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4543> テルモ 2025.5 -365.0（ -15.3%）
2位 <3407> 旭化成 1210 -37.0（ -3.0%）
3位 <7453> 良品計画 3101 -38.0（ -1.2%）
4位 <5401> 日本製鉄 620.3 -5.1（ -0.8%）
5位 <7269> スズキ 2413.6 -16.9（ -0.7%）
6位 <6503> 三菱電 4207.1 -25.9（ -0.6%）
7位 <6752> パナＨＤ 1884.9 -11.6（ -0.6%）
8位 <7735> スクリン 13080.5 -74.5（ -0.6%）
9位 <6361> 荏原 3865 -22（ -0.6%）
10位 <4502> 武田 4484.1 -24.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース