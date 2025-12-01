　12月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3006銘柄。東証終値比で上昇は1852銘柄、下落は1092銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは93銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7182>　ゆうちょ銀　　　　 2200　+275.0（ +14.3%）
2位 <3561>　力の源ＨＤ　　　　 1500　　+155（ +11.5%）
3位 <4882>　ペルセウス　　　　329.9　 +25.9（　+8.5%）
4位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 41.8　　+2.8（　+7.2%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　+0.4（　+4.4%）
6位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　130　　　+5（　+4.0%）
7位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　377.5　 +14.5（　+4.0%）
8位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　279　　　+9（　+3.3%）
9位 <4597>　ソレイジア　　　　 34.9　　+0.9（　+2.6%）
10位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1065　　 +27（　+2.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6093>　エスクロＡＪ　　　　120　　 -34（ -22.1%）
2位 <4543>　テルモ　　　　　 2025.5　-365.0（ -15.3%）
3位 <336A>　ダイナマップ　　　650.1　 -42.9（　-6.2%）
4位 <2593>　伊藤園　　　　　　 3000　-173.0（　-5.5%）
5位 <8023>　ＤＡＩＫＯＸ　　　 1000　　 -51（　-4.9%）
6位 <2743>　ピクセル　　　　　 33.6　　-1.4（　-4.0%）
7位 <3407>　旭化成　　　　　　 1210　 -37.0（　-3.0%）
8位 <5138>　リベース　　　　　　782　　 -23（　-2.9%）
9位 <5129>　ＦＩＸＥＲ　　　　452.9　 -13.1（　-2.8%）
10位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　220.8　　-5.2（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1315.1　 +11.1（　+0.9%）
2位 <4021>　日産化　　　　　 5120.1　 +41.1（　+0.8%）
3位 <6479>　ミネベア　　　　 3188.9　 +22.9（　+0.7%）
4位 <3401>　帝人　　　　　　 1294.5　　+9.0（　+0.7%）
5位 <7202>　いすゞ　　　　　 2383.9　 +15.9（　+0.7%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　 1821.6　 +12.1（　+0.7%）
7位 <1925>　大和ハウス　　　 5172.9　 +32.9（　+0.6%）
8位 <8802>　菱地所　　　　　 3637.9　 +22.9（　+0.6%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　 9660　　 +60（　+0.6%）
10位 <8015>　豊田通商　　　　 5011.9　 +30.9（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4543>　テルモ　　　　　 2025.5　-365.0（ -15.3%）
2位 <3407>　旭化成　　　　　　 1210　 -37.0（　-3.0%）
3位 <7453>　良品計画　　　　　 3101　 -38.0（　-1.2%）
4位 <5401>　日本製鉄　　　　　620.3　　-5.1（　-0.8%）
5位 <7269>　スズキ　　　　　 2413.6　 -16.9（　-0.7%）
6位 <6503>　三菱電　　　　　 4207.1　 -25.9（　-0.6%）
7位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1884.9　 -11.6（　-0.6%）
8位 <7735>　スクリン　　　　13080.5　 -74.5（　-0.6%）
9位 <6361>　荏原　　　　　　　 3865　　 -22（　-0.6%）
10位 <4502>　武田　　　　　　 4484.1　 -24.9（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

