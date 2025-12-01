ジェニファー・ロペスと離婚のベン・アフレック、元妻の自宅で母＆子どもたちと感謝祭をお祝い
20年越しの復活愛を実らせたジェニファー・ロペスと2年あまりで破局したベン・アフレック。今年の感謝祭は、3人の子どもをもうけた元妻ジェニファー・ガーナーの家で、自分の母親や子どもたちと一緒に祝ったようだ。
【写真】ベン・アフレックの元妻ジェニファー・ガーナー、キス写真や子どもたちの姿も
Peopleによると、「昨年と同じように、ジェニファーが自宅で感謝祭を主催し、ベンと彼の母親も参加しました」とガーナーに近い情報筋がコメント。「ジェニファーのおかげて特別な日になりました。彼女は料理がとても上手で、家族が集まるのが大好きなんです。ベンのことも、いつでも温かく迎えています」と続け、離婚から10年近く経った今も、2人は「仲が良く、お互いをサポートしている」と明かした。
情報筋はさらに「ベンは元気にしており、仕事、健康、そして子どもたちに集中しています。ジェニファーは彼の最大の応援者です。ここまで来るのに何年もかかりましたが、ジェニファーは決して彼を見捨てませんでした。今は全てが友好的で、子どもたちが中心になっています」と話したそうだ。
2人は、ヴァイオレット（19）とセラフィナ（16）、サミュエル（13）という3人の子どもをもうけたが、10年間の結婚生活を経て2015年に離婚を発表。2018年にアフレックがアルコール依存症の治療のためリハビリ施設に入所した際には、ガーナーが入所の手続きをするなどサポートしたと伝えられている。一家は昨年の感謝祭も一緒に過ごし、ロサンゼルスを拠点に活動するホームレス支援団体「Midnight Mission」の毎年恒例のイベントで、ホームレスの人々に食事を無料で提供するボランティア活動を行っていた。
なお昨年8月、ロペスと結婚からちょうど2年で離婚を発表したアフレックは、今年10月に自身が製作総指揮を務めるロペス主演のミュージカル映画『Kiss of the Spider Woman（原題）』のプレミアで2ショットを披露。ロペスは後に出演したテレビ番組で、「ベンでなければこの映画は実現していなかったでしょう。私はこれからもずっと、彼のおかげだと讃え続けます」と語っていた。
一方ガーナーは、7年前からテック企業のCEOジョン・ミラーと交際中で、良好な関係を築いている様子。「彼女が家族に重きを置くことに、彼はとても忍耐強く、理解を示しています。彼はすばらしい人物で、ジェニファーを大切にしています。ジェニファーは彼との交際を楽しんでいます」と情報筋は語っている。
【写真】ベン・アフレックの元妻ジェニファー・ガーナー、キス写真や子どもたちの姿も
Peopleによると、「昨年と同じように、ジェニファーが自宅で感謝祭を主催し、ベンと彼の母親も参加しました」とガーナーに近い情報筋がコメント。「ジェニファーのおかげて特別な日になりました。彼女は料理がとても上手で、家族が集まるのが大好きなんです。ベンのことも、いつでも温かく迎えています」と続け、離婚から10年近く経った今も、2人は「仲が良く、お互いをサポートしている」と明かした。
2人は、ヴァイオレット（19）とセラフィナ（16）、サミュエル（13）という3人の子どもをもうけたが、10年間の結婚生活を経て2015年に離婚を発表。2018年にアフレックがアルコール依存症の治療のためリハビリ施設に入所した際には、ガーナーが入所の手続きをするなどサポートしたと伝えられている。一家は昨年の感謝祭も一緒に過ごし、ロサンゼルスを拠点に活動するホームレス支援団体「Midnight Mission」の毎年恒例のイベントで、ホームレスの人々に食事を無料で提供するボランティア活動を行っていた。
なお昨年8月、ロペスと結婚からちょうど2年で離婚を発表したアフレックは、今年10月に自身が製作総指揮を務めるロペス主演のミュージカル映画『Kiss of the Spider Woman（原題）』のプレミアで2ショットを披露。ロペスは後に出演したテレビ番組で、「ベンでなければこの映画は実現していなかったでしょう。私はこれからもずっと、彼のおかげだと讃え続けます」と語っていた。
一方ガーナーは、7年前からテック企業のCEOジョン・ミラーと交際中で、良好な関係を築いている様子。「彼女が家族に重きを置くことに、彼はとても忍耐強く、理解を示しています。彼はすばらしい人物で、ジェニファーを大切にしています。ジェニファーは彼との交際を楽しんでいます」と情報筋は語っている。