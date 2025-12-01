お笑いコンビ・爆笑問題の太田光と妻で所属事務所社長の光代氏が２日、都内で行われた「日本ネーミング大賞２０２５」の授賞式に出席した。

登場の場面から太田は「どうも林家ペー、パー子です」「国分太一です」とボケを連発。「今日は皆さんと“答え合わせ”をしたいと思います」と、先日会見を行った国分が繰り返した言葉を続けて笑わせた。

この日、太田は、午前１０時半に行われた「ｒａｄｉｋｏ」のサービス開始１５周年を記念した記者発表会に出席してから、午後１時３０分に始まった同授賞式に登場。ｒａｄｉｋｏの会見では、ステージ前に登場したキャラクターを投げ倒すなど大暴れしたものの、夫人との授賞式については「あっちではおとなしいと思います」と予告していた。

実際、光代氏の隣ではボケる場面も多々ありがなら、比較的おとなしい様子。囲み取材でその点をツッコまれると太田は、「何が何が、何を言ってんの、そんなことはないですよ」と動揺。夫婦での共演を「やりやすいですよ。一番やりやすいですよ」とフォロー。光代氏は、太田との共演に安心感があるか、の問いには「全然。怖い」と即答だった。

また前のイベントで太田がキャラクターを投げ倒したと知ると「ええ！？また本当に…」と仰天。太田は「社長投げ飛ばすわけにはいかないんで。楽しくやらしてもらいました。（授賞式は）厳粛なものなのでふざけられない」と返答していた。

ネーミング大賞には、花王の「職場のロリエ」が輝いた。