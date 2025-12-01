お笑いコンビ「爆笑問題」太田光が１日、都内で行われた「日本ネーミング大賞２０２５」授賞式に妻で所属事務所・タイタンの社長・光代氏と出席した。

大賞発表の大役を任されたのは、６年連続審査委員長を務める光。「日本ネーミング大賞２０２５、大賞は『国宝（観た）』です」と同時間に行われていた「流行語大賞」と絡めてボケるも、すぐに切り替えて、大賞を発表した。一方で自身の流行語大賞には「大河俳優。『べらぼう』出たんですよ」と胸を張った。

田中裕二と活動するコンビ名「爆笑問題」に触れて「どこが爆笑だよとか散々言われて。問題の方は問題なく受け入れられているんですけど」と自虐を交えながら名前の重要性を訴えた。

事務所の後輩・ジャンボタニシから「事務所の芸人で名前を変えたい。太田さんにつけてもらいたいと言われて」と提案されたが、光の案は却下に。一方で自身のコンビ名を変えるとしたら「カラス」。「軽さに憧れて、カラスって嫌われている部分もあるけど頭がいい」と理由を説明した。

授賞式を終え「今年も終わったなって感じですね。エントリーシートもどんどん束になってひと仕事。これが終わるといよいよ年末だなという感じ」。今年は還暦で「赤いものいっぱいもらったし」と今年の漢字を「赤」と発表した。

光は午前中のイベントで公式キャラクターを投げ倒す暴走ぶりを暴露されると「ばかぁ」と光代社長。光は「社長を投げ飛ばすわけにはいかない。（夫婦のイベントが）一番やりやすいですよ」とたじたじだった。

最優秀賞には、オフィスのトイレに生理用品を置くプロジェクトを推進する花王「職場のロリエ」が選ばれた。