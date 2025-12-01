お笑いコンビ「爆笑問題」太田光は１日、都内で行われた「日本ネーミング大賞２０２５」授賞式に妻で所属事務所・タイタンの社長・光代氏と出席した。

夫婦そろって登場し「林家ペー、パー子です」と光。６年連続の大役だが「毎年別の会場で流行語大賞があって。打倒やくみつるです」と毎年恒例のライバル宣言。「今日は皆さんと一つ”答え合わせ”をしたいと思います」と元ＴＯＫＩＯ・国分太一が会見で用いた発言で笑いを誘った。

光は審査委員長として登壇し、受賞した「ＩＣＯＣＡ」を「大阪の親しみやすさを感じる。ちょっと行こかと、誰かを誘っているみたい」と講評を述べた。真面目なのは一瞬。スタンプタイプの印鑑「シャチハタ」では「シャチハタが欠かせないと河野太郎が言っていました」、「養命酒」では「ネーミングした人、まだ生きてるらしいで」などとボケ倒し。光代氏は「審査委員長なんだから」と光をたしなめ、司会や参加者に対して「この人は嘘しか言わない。変なこと言い出したら、違うんだなと思ってください」と喚起した。

この日の午前中、太田は別のイベントで「ここでは自由にやらせてもらいましたけど、午後はおとなしいと思います」と話していたが、有言実行はならなかった。

最優秀賞には、オフィスのトイレに生理用品を置くプロジェクトを推進する花王「職場のロリエ」が選ばれた。