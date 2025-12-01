今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」受賞１０語が１日、発表され、「オールドメディア」が選ばれた。年間大賞に高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が輝いた。

授賞式に出席した自民党の青山繁晴参院議員は、参院本会議のため１時間半遅刻。「オールドメディア」の言葉を動画で広めたとされる青山氏は「光栄に思いますが、この言葉は批判・皮肉じゃなく、今のメディアは将来大半なくなってしまう、会社がなくなってしまうということに立ち向かってほしいということだった」と述懐。「（メディアの記者には）自分の足で情報取ってほしいと、１４〜１５年ほど言い続けていた」とし「新聞の購読は高齢者ばかり。時代進展とともに考えるきっかけになるかと」と述べた。

さらに「ニューメディアとの対比で言ったわけではない」と注釈。「いまは情報の民主化が行われている。情報をみんなで共有できる方向に行けば、良い意味でオールドメディアの言葉が消滅すればいいかなと思う」と持論を述べた。