１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日、発表され、選考委員特別賞に「ミスタープロ野球」が選ばれた。

６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督・長嶋茂雄さんの功績をたたえたもの。会場では、長嶋さんが監督として逆転優勝した１９９６年に「メークドラマ」で流行語大賞の年間大賞を受賞し、当時の草柳大蔵・審査委員長から表彰盾を受け取る写真などが紹介された。

元ＮＨＫアナで、この日の司会を務めた宮本隆治氏は「『優勝は出会い頭のようなものでした』とおっしゃった。出会い頭ってだいたい交通事故で使うんですけども、独特の表現だなと思いましたね」と回想した。

選考委員会は「戦後の復興期から高度経済成長時代の日本を照らし続け、日本プロ野球を国民的スポーツとした象徴的な存在であった」と評価。「長嶋茂雄さんこそ永久に不滅です」と追悼のメッセージを送った。

同大賞は昨年１２月から今年１１月までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相をついたものや強烈なインパクトを与えたものを表彰する。大賞には高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。