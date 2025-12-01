ＭＬＢ公式サイトは３０日（日本時間１２月１日）、西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）の特集記事を掲載し、右腕をメジャーの５選手と比較した。

１１月のＧＭ会議で代理人を務めるボラス氏が「山本（ドジャース）がＮＰＢで成し遂げたこととほぼ同じ経歴を持っている」などと発言したことから「今井達也は次の山本由伸になれるのか？ ＮＰＢからＭＬＢへ、そして日本で圧倒的な強さを見せ、メジャーリーグでも圧倒的な強さを見せる次の偉大なエースになれるのか？ 契約する球団は今井が山本のようなキャリアを歩むことを期待するだろう」と同サイトは紹介。しかし、「今井はＭＬＢでワールドシリーズ王者（ドジャース）を倒したいと考えているが、メジャーリーグでは同郷の投手（山本）とは全く異なるタイプの厄介な投手になる可能性がある」と指摘。動画やデータ付きで右腕を検証し、５人のメジャーリーガーと見比べた。

〈１〉Ｌ・カスティジョ（マリナーズ）のような投球特性を持っている

〈２〉Ｍ・シャーザー（ブルージェイズ）のようなスタイルを持っている

〈３〉Ｊ・ライアン（ツインズ）のような速球を投げる

〈４〉Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）のように緩急をつけられる

〈５〉Ｔ・イエサベージ（ブルージェイズ）のような“バックスライダー”を持っている

やや低いリリースポイントから直球、スライダー、チェンジアップを主に武器とする今井。ＭＬＢサイトが分類した５つの項目の中でも、今季サイ・ヤング賞を受賞したスキーンズと比較する項目では今井がチェンジアップとスプリットを両方投げられる点に着目。スキーンズを両球種を投げられる「最高の例」とし、「山本を含む多くの日本のエースが得意とするスプリットだけではなく、今井はチェンジアップを投げられる」と指摘。さらにシンカーに分類されることもある「バルカンチェンジ」と３種類のオフスピードボールがあることも今井の特長の一つだと解説した。