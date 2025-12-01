１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」の受賞１０語が１日、発表され、「ミャクミャク」が選ばれた。

４月から１０月まで開催された大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクは、受賞者として登壇。誕生当初の不評もどこ吹く風だったようで「大好きだよ、かわいいよといってくれる人もいて、毎日楽しくやってきたよ」と、これまでの活動を明るく振り返った。

１１月２９日に万博会場の東ゲート広場で行われた「旅立ちセレモニー」には応募者が殺到。今後はミャクミャクの出番が減ることが予想されるが「これからもいっぱいっぱい会えるようになるといいな」。空気を読まずにしゃべり倒すミャクミャクに、元ＮＨＫアナで司会の宮本隆治氏が制止しようとしたが「ミャクミャクパビリオン？ それもとっても素敵だね」と思いが止まらない様子。最後は「これからも明るい未来へ一緒に歩んでいこうねー！」とお礼を述べた。

同席した２０２５年日本国際博覧会協会の高科淳副事務総長は「ミャクミャクが生まれた頃は『怖い』『気持ち悪い』と言われ、子供からは『帰る』と言われた。お母さんの足にしがみついて泣かれることもあった。最終的には多くの皆さんにかわいがっていただいて受賞につながった」と感謝した。

同大賞は昨年１２月から今年１１月までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相をついたものや強烈なインパクトを与えたものを表彰する。大賞には高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。