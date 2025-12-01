１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今年話題になった言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」がこの日、都内で発表され、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が年間大賞に輝いたことを報じた。

この日の番組では、授賞式にサプライズ出席した高市首相の様子を生中継。ブルーのスーツを着用した首相は「誠にありがとうございます」と感謝。「働いて働いて働いて働いて働いて、は賛否両論あります」とした上で「日本の国家経営者になるかも知れない立場になって、働いて貢献したい思いがあった」と思いを吐露。「働き過ぎを奨励する意図はございませんので、どうか誤解なきようお願いします」とクギをさした。

コメンテーターで出演の元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーは「私、本当に高市さんがアップになるまでモノマネ芸人さんが出てきたのかなと思ったんですよ。でも、アップになったら本物だったから、ちょっと、びっくりしましたよね」と話し出すと「でも、お話されてるのを見ると人間力のある方なんだなと思って。ああいう突発的なやりとりでちょっと暴言じゃないけど、吐いてしまう方もいるじゃないですか？ ついついって。でも、高市さんはぬかりなくすべてを網羅して」と、そのトーク力を称賛していた。