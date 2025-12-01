SNS更新

女子ゴルファーの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が1日、Xで「初めてCDデビューすることになりました！」と発表。まさかの“ご報告”に反響が広がっている。

25歳の菅沼はアイドル好きを公言。実力だけでなく、愛らしい仕草やキャラクターでも人気に。自らを「自称アイドルゴルファー」と評しており、ゴルフ界を盛り上げるため、様々な行動をしている。

Xで「この度、初めてCDデビューすることになりました！！ 2月18日リリース 【キミの救世主になりたくて！】 です」と報告。「プロゴルファーとしての本業を大切にしながら、ゴルフを知らないたくさんの方にゴルフの魅力を知ってもらい、また、ゴルフ界を盛り上げたいです！」と意気込んでいる。

X上では反響が広がり、「まじか!?」「あら、ビックリ」「本物のアイドルになっちゃうね」「CDデビュー!? すごーい！」「凄いね、デビューですか」「まさか歌声を聴けることになるなんてね」「えー！すごーい」と、驚きの声が並んだ。

今季は5月のパナソニックオープンでツアー通算3勝目をマーク。11月30日まで行われた今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップでは、通算20オーバーで40位だったが、メルセデス・ランキングは43位で、来季のシード権を獲得した。



（THE ANSWER編集部）