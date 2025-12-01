サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、業務用市場で樽生ビールとして販売している「エーデルピルス」の缶商品を12月2日から数量限定発売する。

同商品は、本場ドイツで認められたビールで、1987年の発売以来、ビヤホールや飲食店で親しまれている。世界最高峰のチェコ・ザーツ産ファインアロマホップだけを贅沢に使用し、華やかな香りと高貴な苦味を併せ持つ、究極の正統派ピルスナービールとなっている。

パッケージにはエーデルピルスのロゴ、商品名を配置し、裏面には飲食店で展開されているグラスを描いている。さらに、ブランドカラーの緑と鮮やかな赤の差し色で年末年始の贅沢なひとときを彩る。

同商品は、注ぎ方として、ドイツやチェコで受け継がれてきた「3度注ぎ」を推奨している。ぜひ自宅でもグラスに注いで本格的な味わいを楽しんでほしい考え。

デザイン特長は、エーデルピルスのロゴ、商品名を正面に配置した。裏面には飲食店で展開されているグラスをデザインする。

中味特長は、チェコ・ザーツ産ファインアロマホップを100％使用した、華やかな香りと高貴で清々しい苦味を併せ持つ、究極の正統派ピルスナービールとなっている。

「エーデルピルス」は、1人のサッポロビール技術社員のこだわりから生まれた。ただただ最高のものを作り上げたい。そんな純粋な想いとともに、大切に作り上げたピルスナービールだという。

ビールの完成度の高さは、ドイツ最古のヴァイヘンシュテファン醸造所に認められ、醸造所が所有する「エーデルピルス」“高貴なピルスナー”という誇り高い称号の使用を認められた。

「エーデルピルス」の注ぎ方として、飲食店ではグラスに3回に分けて注ぐ「3度注ぎ」が推奨されている。1度目で粗い泡を立ててから一定時間待ち、2度目は泡の下にビールを潜らせて注ぎ、最後に3度目で泡を盛り上げてビールの味わいを高めることで、美味しさがさらに引き立つ。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月2日（火）

