ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「「あなた」のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「LA BETTOLA da Ochiai（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ）」落合務シェフ監修「たまごとチーズのトマトパスタ」、「ファミマ・ザ・カルボナーラ」など、「もちっとパスタ」シリーズ4種類を12月2日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

近年、美味しさや満足度を大きく左右する重要な要素のひとつとして、食感に対するニーズは高く多様化している。この食感へのニーズの高まりを受け、パスタの小麦粉の粒度などを見直し、新しい食感のパスタを開発した。

そして今回、ファミリーマートでは、最後までもちっとした弾力と、ソースとの絡みのよい太さ1.6mmの麺を使用した「もちっとパスタ」シリーズを展開する。

第1弾は、“本物のイタリア料理”を堪能できるお店として、東京・銀座で25年以上にわたって人気を博すイタリアンの名店「LA BETTOLA da Ochiai（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ）」落合務シェフ監修の「たまごとチーズのトマトパスタ」を発売する。落合シェフ監修商品は、ファミリーマートでは昨年4月と9月に発売し、好評を得た。今回発売する「たまごとチーズのトマトパスタ」は、4種類のトマト原料とバジル、味噌を使用したソースに、4種類のチーズをトッピングすることで、風味とコクにこだわった深い味わいが特長の本格派パスタとなっている。

また、「ファミマ・ザ・シリーズ」では初登場となる、たまごのコクとチーズの旨味がつまった濃厚なソースが特長の「ファミマ・ザ・カルボナーラ」をラインアップした。

12月9日から発売する第2弾では、トマトの風味とデミグラスソースのコク深い味わいを感じるミートソースにリニューアルした、「ファミマ・ザ・シリーズ」では定番商品の「ファミマ・ザ・ミートソース」に、コンソメやだしで旨味を出したペペロンチーノに、たまごのソースを絡めた、まろやかさの中にもパンチのある味わいが特長の「ペペロンチーノたまご」を発売する。

新しくなったファミマの「もちっとパスタ」を、この機会にぜひ試してみてほしい考え。

落合シェフは、「こだわりのトマトのソースの鮮やかな味わいと、4種のチーズの深いコクを出しながら、後からバジルと味噌の香りがふっと立ち、目玉焼きを崩してもちっとした麺と絡めれば表情が変わる、思わず笑顔になる一皿となっている。ぜひ賞味してほしい」とコメントしている。



「落合務シェフ監修 たまごとチーズのトマトパスタ」

「落合務シェフ監修 たまごとチーズのトマトパスタ」は、4種類のトマト原料、バジル、味噌を使用したトマトのソースで、風味とコクにこだわった深い味わいのパスタ。4種類のチーズや目玉焼きをトッピングしている（一部地域は仕様が異なる）。



「ファミマ・ザ・カルボナーラ」

「ファミマ・ザ・カルボナーラ」は、「ファミマ・ザ・パスタ」から新登場のカルボナーラ。たまごのコクやチーズの風味を強く感じる濃厚ソースが特長となっている。ベーコン、パルメザンチーズ、ブラックペッパーをトッピングした。



「ファミマ・ザ・ミートソース」

「ファミマ・ザ・ミートソース」は、トマトの風味とデミグラスソースのコク深い味わいが特長のミートソースのパスタ。肉の旨味もしっかり効いており、ファミリーマートで人気のパスタとなっている。



「ペペロンチーノたまご」

「ペペロンチーノたまご」は、コンソメやだしの旨味がきいたペペロンチーノに、たまごのソースを絡めた、まろやかさの中にもパンチがある仕立てのパスタになっている。

［小売価格］

落合務シェフ監修 たまごとチーズのトマトパスタ：598円

ファミマ・ザ・カルボナーラ：498円

ファミマ・ザ・ミートソース：498円

ペペロンチーノたまご：550円

（すべて税込）

［発売日］12月2日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp