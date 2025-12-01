京王百貨店 新宿店は、百貨店の物産展として最大級の規模・売上を誇る、年に一度の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」（以下、駅弁大会）を、来年1月6日〜21日の16日間（1週目＝1月6日〜14日、2週目＝15日〜21日）で開催する。

1966年から歴史を途絶えさせることなく開催してきた同社の「駅弁大会」は、今年度の開催で61回目を迎える。今大会では「記念どんぶり」「対決企画」「がんばれ！ローカル線」など駅弁大会おなじみの人気企画のほか、駅弁の新たな楽しみ方や味わいを提案する新企画など、多彩に特集。より多くの消費者に駅弁の魅力に触れてもらえる大会を目指して、期間計41の駅弁調製元が実演で出店し、輸送駅弁を含め、約380種類以上の駅弁が集結する。

そのほか、「うまいもの」は、駅弁調製元とコラボレーションした「駅弁屋のコロッケ」や日本ジェラート協会推奨のジェラテリア人気フレーバーが一堂に会す「ジェラートコレクション」など、新企画が目白押し。スイーツから惣菜まで約70店のうまいものが充実する。

2025年に5大会ぶりに復活した対決企画を今年度も継続する。今年度のテーマは、駅弁調製元がそれぞれ自慢の素材で勝負し、食べ応えと満足感にこだわった「でかネタ」の対決。各店こだわりの食材や調理方法で仕上げた駅弁が初登場する。

駅弁大会とは、“歴史・規模・集客、いずれも同社No.1の名物催事”全国各地の駅弁が集い、地域を象徴する食材や独自の調理法で作られた味の競演が繰り広げられる様は、いつからか「駅弁甲子園」と呼ばれるようになった。1966年2月開催の第1回大会以降、今回で61回目を迎えるロングヒット催事となっている。

［「第61回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」概要］

会期：2026年1月6日（火）〜21日（水）

1週目 1月6日（火）〜14日（水）

2週目 1月15日（木）〜21日（水）

※「京王ネットショッピング」駅弁事前予約：12月27日（土）10時〜2026年1月19日（月）

会場：京王百貨店 新宿店 7階 大催場

営業時間：10時〜20時（14日（水）、最終日［21日（水）］は17時閉場予定）

京王百貨店＝https://www.keionet.com