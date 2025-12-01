「生本ずわい蟹」食べ放題が復活（昨年300万本販売）　シニア1100円引き・小学生は大人の半額・幼児は無料【しゃぶ葉】

株式会社すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は、2025年12月1日（月）より食べ放題コース「生本ずわい蟹＆国産牛」（ディナー限定16時〜・数量限定）を販売する。また2025年12月26日（金）より「黒毛和牛」（数量限定）の食べ放題コースも販売するという。※文中価格は全て税込表記

●ディナー限定で復活「生本ずわい蟹＆国産牛」

2024年の約2倍の600万本を用意。生本ずわい蟹の脚のみを贅沢に味わえる本コースだが、今年は「国産牛・九州黒豚」も食べ放題に含まれているという。シニアは1100円引き、小学生は大人の半額・幼児は無料だという。

●「黒毛和牛」食べ放題も

口の中でとろけるような食感が楽しめる「黒毛和牛」食べ放題も実施。シニアは550円引き、小学生は1,099円、幼児無料。口の中でとろけるような食感の黒毛和牛を楽しめる。

〈「生本ずわい蟹」食べ放題 概要〉

■対象期間

2025年12月1日（月）〜

※数量限定につき無くなり次第終了

※ディナー限定（16時〜）

■販売店舗

しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店はメニューが異なる

■対象メニュー

生本ずわい蟹 コース

◾️料金

大人：9,899円

60歳以上：大人価格の1,100円引き

小学生：大人価格の半額

幼児：無料

生本ずわい蟹 コース

生本ずわい蟹 コース

SNSの声

〈「黒毛和牛」食べ放題 概要〉

■対象期間

2025年12月26日（金）〜

※数量限定につき無くなり次第終了

■販売店舗

しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店はメニューが異なる

■対象メニュー

黒毛和牛コース/ラムしゃぶ＆黒毛和牛 コース

◾️料金

〈平日ランチタイム〉

大人：3,849円

60歳以上：大人価格の550円引き

小学生：1,099円 ※土日も共通価格

幼児：無料

〈平日ディナータイム〉

大人：4,509円

60歳以上：大人価格の550円引き

小学生：1,099円 ※土日も共通価格

幼児：無料

※土・日・祝は上記価格に「＋220円」

※一部の都心価格店舗は「＋330円」

2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）は「土・日・祝価格」での販売となる

「黒毛和牛」食べ放題

〈しゃぶ葉・「クリスマス」3つの期間限定企画〉

■対象期間

2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

※画像はすべてイメージ

しゃぶ葉が「クリスマス」3つの期間限定企画