Image: NWorld

雨の日、傘を閉じたら周りがびしょびしょ...。外出中に突然の雨。でも荷物で手がふさがっていて傘を開けない！

こんな雨の日あるある、どうしようもないと諦めていませんか？

ただでさえ憂鬱な雨の日、少しでもストレスを解消したいと思っているなら、「brocky（ブロッキー）」をチェックしておきましょう。ユーザーの声をとことん反映し、進化を遂げた2代目の自動開閉傘は、まさに必携の価値ある1本に仕上がっています。

「雨の日びしょびしょ」問題を解決する特殊構造

Image: NWorld

「brocky」の最も特長的なポイントは、逆折りたたみ構造にあります。

普通の傘は閉じると濡れた面が外側になりますが、「brocky」は逆。濡れた部分が内側に収まるので、閉じるときに手や周囲を濡らしにくい仕様となっています。

Image: NWorld

この仕掛けがあるおかげで、車のシートや電車の床、お気に入りのバッグなど、アレもコレもびしょびしょ、なんて事態を避けることができるんです。

Image: NWorld

また、持ち手のボタンを押すだけでサッと開閉するので、両手に荷物を抱えていても大丈夫。大切な書類や買い物袋を持ってるときでも、濡れる心配は無用です。

バッグ収納時にも濡らさない

Image: NWorld

重さ約380g、収納時の全長約30cmという軽量コンパクト設計も、見逃せないところです。B4サイズのビジネスバッグにもすっぽり入るので、通勤時にもジャマになりません。

Image: NWorld

さらに、収納時の巻取りストラップは太めの60mm設計で巻きやすく、付属ケースは大きく開くファスナー式。裏地にはマイクロファイバー素材を使っており、傘の水分をサッと吸い取ってくれます。

本体からケースまで、バッグの中身や洋服、車中がびしょびしょに濡れない仕組みが散りばめられています。

反射材付きで夜道も安心

Image: NWorld

夜道でも安心な360°反射材や、水滴がコロコロ転がり落ちる高密度素材など、うれしい設計も満足度の高いもの。

Image: NWorld

強力なバネに特長がある自動開閉傘の、折りたたむときにシャフトの反発が強すぎて危ない問題も、シャフトアシスト機能でしっかり解決。途中で手を放しても飛び出さないので、非力な人でも安全に格納できます。

Image: NWorld

ほかにも晴雨兼用のUVカット機能や、傘カバーにカラビナが付属するなど、傘使用時の「あったらいいな」がもりだくさん。傘のストレスとひとつずつ向き合い、丁寧に解決を目指して設計された「brocky」は、現在、数量限定でお得な割引販売中。

使い勝手のいい折りたたみ傘が気になる人は、お早めのチェックをお忘れなく！

【傘の不満ゼロへの進化】悩み解消できる機能をこの1本に｜ワンプッシュ自動開閉傘 brocky 4,900円 【数量限定 38％OFF】brocky（ブロッキー） 1点 商品をチェックする

Image: NWorld

Source: CoSTORY